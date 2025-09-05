KAPITALAC /

Ljudi, čudo! Stigao je najvrijedniji igrač u povijesti HNL-a: Poznato koliko će ga Dinamo platiti

Foto: Profimedia

Milan se očajnički htio riješiti velike plaće igrača koji nije u njihovim planovima

5.9.2025.
17:19
Sportski.net
Profimedia
Dinamo je doveo Ismaela Bennacera iz Milana u jednom od najspektakularnijih transfera u povijesti HNL-a. Alžirski reprezentativac stigao je na posudbu iz Milana, a sada je poznato i koliko će opteretiti Dinamov proračun.

Naime, Fabrizio Romano javlja kako Dinamo ne plaća nikakvu odštetu za Alžirca, a pokrit će 40 posto njegove plaće. Bennacer u Milanu zarađuje oko 7 milijuna eura godišnje bruto što je 4 milijuna neto. Dinamo će po toj računici ove sezone Bennaceru isplatiti 2,8 milijuna eura bruto, odnosno 1,6 milijuna eura neto. 

Milan se očajnički htio riješiti velike plaće igrača koji nije u njihovim planovima, ali i dalje će morati plaćati 60 posto Bennacerove plaće.

Ismael BennacerDinamo
