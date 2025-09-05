Hrvatska na Farskim otocima traži nova tri boda u lovu na SP, ali jedno poziva na oprez

UŽIVO

Skupina L - 5. kolo kvalifikacija za SP 2026.

Mjesto održavanja utakmice: Stadion Tórsvøllur (Tórshavn)

Podloga: Umjetna trava

Početak: 20.45

Farski otoci - Hrvatska 0-0

Mogući sastav Hrvatske:

Livaković - Smolčić-Ćaleta-Car-Pongračić-Sosa - Modrić -P. Sučić- Kramarić-Parišić-Fruk - Budimir

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras protiv Farskih Otoka traži nova tri boda u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Sve osim pobjede bila bi senzacija, a izbornik Vatrenih Zlatko Dalić najavljuje rotacije u sastavu, dok kapetan Luka Modrić kreće od prve minute. Sve osim punog plijena protiv Farskih Otoka u Torshavnu bila bi prvoklasna senzacija. Ne treba se lagati, jasno je kako stoje stvari i da je ovo sraz nogometnog golijata i liliputanca.

Respekt je uvijek dobrodošao, nikad ne treba podcijenjivati nikog niti to Dalić i ekipa ikad rade i neka na tome i ostane. No, jedna stvar poziva na oprez. Farski otoci od lipnja 2023. nisu poraženi s više od jednog gola razlike i to je nešto što poziva na oprez. Uz to, nitko im nije dao više od dva gola. Bit će to izazov za raspucane Hrvate koji su kvalifikacije otvorili sa sedmicom Gibraltaru, odnosno s pet komada Češkoj u Osijeku i imaju gol razliku 12-1 uz 6 osvojenih bodova.

