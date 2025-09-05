Sigurno kao gol Kramarića! Evo koliko Andreju treba da postane najbolji strijelac Vatrenih

Smrt, porez i gol Kramarića za reprezentaciju. To su tri sigurne stvari na ovom svijetu. Andrej je ponovno hrvatski junak i protiv Farskih Otoka.

Hrvatska se mučila u prvom poluvremenu, ali onda je Jakić centrirao, Budimir prebacio glavom na drugu vratnicu, a Kramarić zabija za vodstvo Vatrenih. Tim pogotkom Kramarić je došao do brojke 35 u dresu reprezentacije čime se primaknuo Ivanu Perišiću na drugom mejstu, Ivan ima jedan gol više od Krame.

Andrej je nastavio lov na Davora Šukera na prvom mjestu koji ima 45 pogodaka za Vatrene, 10 više od Kramarića koji će imati još vremena dostići i prestići Šukera. Vidjet ćemo do kuda će doći.

