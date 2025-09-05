SLUŽBENO /

Novi Španjolac sletio na Poljud: Iker Almena potpisao za Hajduk

Foto: Sime Zelic/pixsell

Hajduk potvrdio dolazak novog pojačanja

5.9.2025.
21:20
SPORTSKI.NET
Sime Zelic/pixsell
 Špnjo9lski krilni napadač Iker Almena (21) novi je igrač Hajduka, potvrdio je splitski klub.

 

 

"HNK Hajduk i saudijski prvoligaš Al Qadsiah postigli su dogovor o posudbi 21-godišnjeg krilnog napadača Ikera Almene koji će za Bijele igrati do kraja aktualne sezone. Iker će odmah priključiti treninzima prve momčadi, a u Hajduku će nositi dres s brojem 30.

Prve seniorske minute upisao je za matični Can Vidalet, zatim je igrao za Gironu B, tri nastupa upisao je za prvu momčad Girone do prelaska u Al Qadsiah u Saudijsku Arabiju. U prošloj sezoni 22 utakmice te je pri tom upisao jednu asistenciju", stoji u objavi na stranici Hajduka.

Hajduk
