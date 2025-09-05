Skandal u Parizu: Zvijezda Barcelone tvrdi da je Disneyland diskriminirao njegovog sina

Brazilski reprezentativac i krilni napadač Barcelone Raphinha ovih se dana nalazi u Parizu na odmoru sa svojom obitelji. Posjet Disneylandu trebao je biti idealan obiteljski dan, no umjesto lijepog iskustva, nogometaš je ostao razočaran i ogorčen.

Što se dogodilo?

Na svom Instagramu Raphinha je opisao kako je jedna od maskota ignorirala njegova sina i uskratila mu zagrljaj. 'Vaši zaposlenici su sramota. Ne biste smjeli tako postupati prema ljudima, a pogotovo prema djeci. Vi ste tu da ih usrećite, a ne da ih odbijete', poručio je Brazilac.

🚨 Raphinha shows frustration at Disneyland Paris on IG after one of the characters ignored his son and didn’t give him a hug!



“Your employees are a disgrace, they shouldn’t treat people, especially children, like that. You’re supposed to make children happy, not snub them.



I… pic.twitter.com/6mkwsEv60Z — BarçaTimes (@BarcaTimes) September 5, 2025

Nogometaš je dodao kako razumije da zaposlenici mogu biti umorni, ali ga je posebno pogodilo što su, prema njegovim riječima, sva bijela djeca bila zagrljena, dok je njegov sin ostao po strani. “On je samo htio pozdrav i zagrljaj. Sreća pa ne razumije što se dogodilo”, napisao je Raphinha.

Čeka se odgovor

Objava je izazvala lavinu reakcija na društvenim mrežama. Navijači i brojni korisnici stali su na njegovu stranu, preplavivši komentare službenog profila Disneylanda riječima podrške. Na platformi X također se razvila žustra rasprava, dok se sama organizacija zasad još nije službeno oglasila.

Incident je podigao veliku prašinu, a ostaje vidjeti hoće li Disneyland Paris reagirati na optužbe i pokušati ispraviti dojam.

