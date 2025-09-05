Komentari na Dalićev sastav samo pljušte: 'Konačno je taj dečko dobio priliku'

Izbornik Zlatko Dalić iznenadio je početnim sastavom Hrvatske protiv Farskih otoka na gostovanju, jer je odlučio odmoriti dvojicu senatora, kapetana Luku Modrića i Ivana Perišića. Očekivao se Luka u prvih 11, ali izbornik je odlučio najboljeg hrvatskog nogometaša svih vremena ostaviti na klupi. Vidjet ćemo hoće li i njega i Periju uvesti s klupe kako utakmica bude odmicala i kako se bude razvijala. Dogodila se i promjena u posljednji tren.

Lovro Majer trebao je biti u početnoj postavi Hrvatske, ali Zlatko Dalić bio je primoran napraviti promjenu. Hrvatski nogometni savez na društvenim mrežama potvrdio je da Majer neće startati zbog zdravstvenih problema uoči početka utakmica. U prvoj postavi zamijenit će ga Martin Baturina.

Umjesto njih će u veznom redu zaigrati Mario Pašalić, dok će na desnom krilu započeti Lovro Majer. Toni Fruk će debitirati za reprezentaciju Hrvatske, dok će Ličanin Ivan Smolčić još pričekati na debi, jer Kristijan Jakić večeras starta na desnom boku. Andrej Kramarić bit će kapetan. Ivana Smolčića se, prema najavama, isto očekivalo u prvih 11.

Komentari pljušte na službenoj HNS-ovoj Facebook stranici...

"Napokon Fruk".

"Smola out, vezni bek...!???...ahh linolada..."

"Bravo, konačno se daje prilika i igračima iz (nominalno) drugog plana, a čuva se Periju i Modrića za Crnu goru. Dobro je. Ajmo!"

"Zašto Modrić nije u prvih 11?"

"Perišić I Luka zadnjih 30 min. Zasluženi odmor!!"

"Idealna utakmica za Marca Pašalića i Ivanovića naprijed, šteta da uvijek igramo s veznjacima na krilima."

"Ne igra ni Modrić. Nek se dečki odmore, ovaj se protivnik treba pobijediti i bez njih."

"Sretno uz Božji pomoć"

"Plitak potok".

Vatreni u petak od 20.45 igraju 5. kolo skupine L kvalifikacija za SP 2026.

