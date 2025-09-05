Skandal u Kolumbiji: Igrač izgubio kontrolu i udario sutkinju!

Treća kolumbijska liga u srijedu navečer svjedočila je incidentu koji je zgrozio sportski svijet. Umjesto da se priča o nogometu, središnja tema postala je nasilje nad ženskim sutkinjama i to u trenutku kada je nogometaš Javier Bolivar nasrnuo na sutkinju Vanesu Ceballos tijekom utakmice između Real Alianza Cataquere i Deportiva Quique.

Što se dogodilo?

Sve se dogodilo u 66. minuti. Bolivar, koji se nalazio na klupi, burno je reagirao na odluku sutkinje te utrčao prema aut-liniji. Kada mu je Ceballos pokazala crveni karton zbog nesportskog ponašanja, on je zamahnuo rukom u pokušaju da joj uzme zviždaljku iz usta. Sutkinja je instinktivno reagirala udarcem nogom, dok su igrači i službene osobe pokušavali smiriti kaos na terenu.

🇨🇴 La árbitra colombiana, Vanessa Ceballos, se dirigió al banquillo de Bolívar para expulsar a un "futbolista", se le encara y suelta un manotazo.



🥊Ella quería devolvérsela y corre tras él teniendo que ser sujetada.



💪🏻Toda la fuerza y ánimo Vanessa. pic.twitter.com/WoMV9RKF0H — Mr. Asubío (@MrAsubio) September 2, 2025

Snimka incidenta ubrzo je preplavila društvene mreže, izazvavši val osuda. Iako se Bolivar kasnije ispričao, tvrdeći da nije imao namjeru udariti sutkinju, javnost mu nije povjerovala. 'Moje ponašanje bilo je neprimjereno i posramljujuće. Pokušajem da uzmem zviždaljku poslao sam lošu poruku. Ispričavam se sutkinji, njezinoj obitelji i svima koji su pogođeni ovim događajem. Čvrsto odbacujem svaki oblik nasilja, posebno prema ženama', poručio je igrač.

Klub mu dao nogu!

Njegov klub Real Alianza odmah je reagirao te su raskinuli ugovor i jasno poručili da za nasilje nema mjesta ni na sportskim terenima ni u društvu. 'Ovaj čin ne odražava naše vrijednosti. Osuđujemo svaki oblik agresije i ponavljamo da je poštovanje temelj nogometa', stoji u priopćenju kluba.

Ovaj incident još jednom podsjeća koliko je važno odlučno ukloniti nasilje iz sporta. Nogomet bi trebao biti igra strasti, nadmetanja i fair-playa, a ne poprište scena koje vrijeđaju samu bit sporta i ljudskog dostojanstva.

