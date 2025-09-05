Guillamón otkrio zašto je došao u Hajduk i što mu je rekao Ivan Rakitić

Hugo Guillamón potpisao je Hajduk u jednom od najzvučnijih HNL transfera, praktički ikada. Guillamón je stigao iz Valencije gdje je pao u drugi plan i u Split je došao oživjeti karijeru. U intervjuu za Marcu je otkrio zašto je stigao u Hajduk.

"Već znate da je moja situacija u Valenciji bila takva da sam morao pronaći izlaz. Menadžer i klub bili su jasni sa mnom. Imao sam i druge opcije u Španjolskoj i drugim ligama, ne samo hrvatskoj, ali želio sam napustiti Španjolsku. Istina je da hrvatska liga nije jedna od velikih pet, ali igrao sam protiv hrvatske reprezentacije u mlađim kategorijama, znam da su jako dobri, i kada su me nazvali, svidjela mi se ideja.

Sve o Hajduku čitajte na portalu Net.hr

'Hajduk raste i ima sjajnog trenera'

Uspio sam razgovarati s Rakitićem, koji mi je rekao nešto o klubu. To je povijesni klub, najveći u Hrvatskoj. Ima puno navijača iza sebe i mislim da je to opcija koja bi mi mogla odgovarati", rekao je španjolski veznjak.

"Hajduk je točno ono što mi treba u karijeri. Jedva sam čekao odlazak, promjenu okruženja i pridruživanje novoj momčadi. Osim toga, to je momčad s dobrim projektom koja će se boriti za ligu. Momčad raste, ima sjajnog trenera o kojem sam jako puno čuo i veselim se novom početku i dokazivanju samom sebi da ovdje mogu imati sjajnu godinu", otkrio je Guillamón.

POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka predstavila novog trenera