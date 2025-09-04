Hajduk i Posušje odigrali 3:3 na Poljudu, bivši hajdukovci zabijali protiv bivšeg kluba

Nogometaši Hajduka odigrali su 3:3 protiv Posušja u zatvorenoj trening-utakmici na Poljudu. Trener Gonzalo Garcia nije mogao računati na čak 14 igrača zbog reprezentativnih obveza i ozljeda, pa je priliku dao mlađim snagama. Debitantske minute u bijelom dresu upisali su Španjolci Hugo Guillamon i Edgar Gonzalez.

Posušje je iskoristilo Hajdukove kadrovske probleme i već u prvih 20 minuta stiglo do velikog vodstva. Pavlek je pogodio u 11. minuti, a zatim su mrežu tresli bivši hajdukovci Mario Čuić u 19. i Leon Kreković u 21. minuti. Upravo je njihova priča dala posebnu dimenziju ovoj prijateljskoj utakmici.

Čuić je u Hajduk došao još 2015., a široj javnosti ostao je zapamćen kao junak derbija na Maksimiru u srpnju 2020., kada je s dva gola donio pobjedu 3:2 protiv Dinama. U dresu prve momčadi Bijelih upisao je 23 nastupa prije nego što je otišao na posudbu u Radomlje, a kasnije zaigrao za Istru 1961 i Varaždin. Ljetos je odlučio karijeru nastaviti u Posušju, za koje je već postigao dva gola u Premijer ligi BiH.

Sličan put imao je i Leon Kreković, koji je u Hajduk stigao iz kninske Dinare. U veljači 2020. debitirao je za prvu momčad protiv Varaždina, a tri tjedna kasnije zabio premijerni pogodak Gorici. Za Bijele je ukupno odigrao 20 utakmica uz jedan gol i tri asistencije, prije nego što je 2021. prodan u belgijski Beerschot. Potom je nastupao za Šibenik, finski Lahti i poljsku Kotwicu, da bi se u ljeto 2025. priključio Posušju.

Na Poljudu su njih dvojica podsjetila na dane provedene u bijelom dresu, ovaj put zabijajući protiv matičnog kluba. Ipak, Hajduk se uspio vratiti u završnici susreta. Šego je u 73. minuti smanjio na 3:1, Bralić je pogodio šest minuta kasnije, a Skoko u 86. minuti postavio konačnih 3:3.

