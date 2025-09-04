Tuga na Otoku: Preminuo legendarni nogometaš Liverpoola

Preminuo je škotski napadač i legendarni nogometaš Liverpoola Bobby Graham (80), potvrdio je klub.

Graham je za Liverpool odigrao 100 utakmica u 1960-im godinama, a s Anfielda je otišao u Coventry, nakon čega je igrao još za škotske klubove Motherwell i Hamilton.

U studenom 2022. godine je primljen u Kuću slavnih Motherwella.

Liverpool FC is deeply saddened by the passing of former player Bobby Graham, aged 80.



The thoughts of everyone at LFC are with his family and friends at this difficult time. — Liverpool FC (@LFC) September 4, 2025

"Liverpool je duboko pogođen smrću našeg bivšeg nogometaša Bobbyja Grahama. Izražavamo sućut njegovoj obitelji i prijateljima u ovom teškom trenutku", obhjavio je Liverpool.

