Tuga na Otoku: Preminuo legendarni nogometaš Liverpoola

Liverpool je na društvenim mrežama potvrdio smrt svoje ikone

4.9.2025.
18:40
Preminuo je škotski napadač i legendarni nogometaš Liverpoola Bobby Graham (80), potvrdio je klub.

Graham je za Liverpool odigrao 100 utakmica u 1960-im godinama, a s Anfielda je otišao u Coventry, nakon čega je igrao još za škotske klubove Motherwell i Hamilton.

U studenom 2022. godine je primljen u Kuću slavnih Motherwella.

 

 

"Liverpool je duboko pogođen smrću našeg bivšeg nogometaša Bobbyja Grahama. Izražavamo sućut njegovoj obitelji i prijateljima u ovom teškom trenutku", obhjavio je Liverpool.

