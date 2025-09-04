Jedan od najboljih tenisača u povijesti ima rak: Stravična vijest protresla svijet sporta

Björn Borg, legendarni švedski tenisač i jedan od najboljih igrača u povijesti, boluje od raka prostate.

Informacija o teškoj dijagnozi otkrivena je u Borgovoj autobiografiji "Otkucaj srca", koja će biti objavljena 18. rujna.

Vijest o Borgovoj dijagnozi prvi je objavio švedski list Ekspresen, a kao izbvor je naveo informacije navedene u opisu knjige na talijanskom Amazonu, gdje se može naručiti u pretprodaji. U opisu je navedeno da se švedski tenisač bori s teškom bolešću, o čemu do sada nije bilo informacija.

Foto: Profimedia

Autobiografija, koju je Borg napisao sa suprugom Patricijom, će biti objavljena u Švedskoj, SAD-u, Velikoj Britaniji, Australiji, Novom Zelandu, Španjolskoj, Latinskoj Americi, Nizozemskoj i Italiji.

Borg je tijekom karijere 109 tjedana bio prvi tensač svijeta na ATP ljestvici, osvojio je 66 pojedinačnih naslova, uključujući jedanaest velikih turnira: šest na French Openu i pet uzastopnih na Wimbledonu. Borg je bio ATP igrač godine od 1976. do 1980., prvi na ATP ljestvici na kraju godine 1979. i 1980. te ITF svjetski prvak od 1978. do 1980.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska pred opasnom zamkom: Baturina otkrio ključ pobjede!