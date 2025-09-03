Trofejni hrvatski tenisač najavio mirovinu: 'Srce mi je puno zahvalnosti'

Ivan Dodig, trofejni hrvatski tenisač, danas je obznanio preko svojih društvenih mreža da igra svoju posljednju sezonu u profesionalnom tenisu i da odlazi u igračku mirovinu.

"Draga obitelji, prijatelji i navijači, danas želim podijeliti vijest sa svima vama da je ovo moja zadnja godina u profesionalnoj teniskoj karijeri. Srce mi je puno zahvalnosti za moj teniski put koji je krenuo u Međugorju, gdje me stric Žarko, moj prvi trener, učio ljubavi prema tenisu i sportu pa sve do osvajanja 7 Grand Slam trofeja, 24 ATP naslova, srebrnoj medalji na Olimpijskim igrama i nezaboravnog trenutka osvajanja Davis Cupa s Hrvatskom reprezentacijom", stoji u poruci Ivana Dodiga.

Ivan Dodig svojevremeno je bio najbolji tenisač u dublu, osvojio je u igri parova sve što se može osvojiti, a Hrvatskoj je donio naslov u Davis Cupu i srebrnu olimpijsku medalju.

Novosti iz svijeta tenisa čitajte na portalu Net.hr.

Na tome smo mu neizmjerno zahvalni i želimo mu sve najbolje u ostatku života.

POGLEDAJTE VIDEO: Svira se violina, tenisačice se svađaju i sve smrdi po marihuani: Ovo je sve o drugom kolu US Opena