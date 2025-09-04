Ovo je nezapamćeno u polufinalu Grand slama: Pogledajte što kladionice misle o Aliassimeu i Novaku

Jannik Sinner prošetao se do polufinala US Opena. Sunarodnjaku Musettiju je u četvrtfinalu prepustio tek sedam gemova (6:1, 6:4, 6:2), a prije toga je protiv Alexandra Bublika izgubio, vjerovali ili ne, tri gema.

Set je na ovom turniru izgubio tek od Denisa Shapovalova u trećem kolu. U polufinalu će prvi tenisač svijeta snage odmjeriti protiv Felixa Augera-Aliassimea koji je izborio svoje drugo Grand slam polufinale. Taj meč je na rasporedu u noći s petka na subotu u 1 ujutro po našem vremenu, a ono što je zapanjujuće je koliki je Sinner favorit.

Ako uložite novac na Sinnera, čak i u slučaju pobjede ćete biti u minusu

Naime, kladionice na Sinnerovu pobjedu daju koeficijent 1,02! Zvuči nevjerojatno za polufinale Grand slama. To znači da ako u hrvatskim kladionicama uložite novac na pobjedu Sinnera, bit će te u minusu zbog poreza. Zanimljivo je da FAA ima pozitivan omjer protiv Sinnera, dva puta ga je dobio 2022. godine, u Madridu i Cincinnatiju, a Sinneru je pripao zadnju međusobni meč prošlog mjeseca u Cincinnatiju.

U drugom polufinalu (kronološki prvom, u petak u 21), sastat će se Novak Đoković i Carlos Alcaraz, a i tu je Alcaraz izraženi favorit. Kvota na njegovu pobjedu je 1,25, dok je na srpskog tenisača 4,00. Jesu li previše podcijenili Noleta?

