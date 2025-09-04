Na Wimbledonu je doživjela povijesnu katastrofu: Sad je kreirala senzaciju

Na ovogodišnjem US Openu u New Yorku sve oči bile su uprte u četvrtfinale između američke tenisačice ruskog podrijetla Amande Anisimove (24.) i Poljakinje Ige Świątek. Dok su mnogi očekivali rutinsku pobjedu druge nositeljice turnira, Anisimova je jutros po našem vremenu priredila veliko iznenađenje i izbacila Świątek rezultatom 6-4, 6-3. No, ova pobjeda nije samo sportski rezultat. Ona je simbol priče o izdržljivosti i povratku.

Amanda Anisimova je na US Openu napravila iskorak koji ju je gurnuo u sam vrh svjetskog tenisa. Pobjeda nad Świątek posebna je i zbog činjenice da je upravo od nje izgubila u wimbledonskom finalu s teških 0-6, 0-6. Ovaj preokret pokazuje koliko je naučila i koliko je ojačala. Osveta se servira hladna.

Od ruskih korijena do američkog sna

Amanda Kay Victoria Anisimova rođena je 31. kolovoza 2001. u Freehold Townshipu, New Jersey, u obitelji ruskih imigranata, Olge i Konstantina Anisimova. Njezini roditelji preselili su se u Sjedinjene Američke Države nekoliko godina prije njezina rođenja, 1998. godine, kako bi starijoj kćeri Mariji pružili bolje prilike, uključujući i one teniske. Iako sami nisu bili natjecateljski tenisači, radeći u financijskom sektoru, u potpunosti su se posvetili sportskom razvoju svojih kćeri.

Obitelj se preselila na Floridu kada je Amanda imala samo tri godine, tražeći idealne uvjete za trening tijekom cijele godine. Upravo je starija sestra Maria, koja je kasnije igrala sveučilišni tenis za prestižni University of Pennsylvania, bila Amandina prva inspiracija. "Kao mala, stalno sam je gledala kako igra. I ja sam to željela. Tako sam se zaljubila u tenis, a s vremenom i moji roditelji", izjavila je jednom prilikom.

Njezin otac Konstantin preuzeo je ulogu njezinog glavnog trenera tijekom formativnih godina, postavljajući temelje njezine moćne i agresivne igre. Njegov pristup bio je jednostavan:

"Rekao sam joj, kada igraš, moraš se natjecati, ali moraš i uživati. Divan je dan, ljudi su došli gledati te, samo se zabavljaj."

Rani uspjesi i najveća tragedija

Prije nego što je osvojila profesionalnu scenu, Anisimova je dominirala u juniorskoj konkurenciji. Svojim snažnim udarcima i zrelošću na terenu, popela se do drugog mjesta na svjetskoj juniorskoj ljestvici. Njezina juniorska karijera bila je prepuna impresivnih rezultata, a kao kruna stigao je naslov na juniorskom US Openu 2017. godine. U finalu je deklasirala sunarodnjakinju i buduću zvijezdu Coco Gauff, ne izgubivši niti jedan set tijekom cijelog turnira. Godinu dana ranije, stigla je i do finala juniorskog Roland Garrosa, dokazavši da je njezin talent prilagodljiv svim podlogama. Ovi uspjesi jasno su najavili dolazak nove sile u svjetski tenis.

Anisimova je na WTA Touru debitirala sa samo 15 godina, a već sa 16, na prestižnom turniru u Indian Wellsu 2018., šokirala je svijet pobjedom protiv devete igračice svijeta, Petre Kvitove. Bio je to jasan znak da pripada samom vrhu. Godine 2019. osvojila je svoj prvi WTA naslov u Bogoti, no pravi potres dogodio se nekoliko tjedana kasnije na Roland Garrosu.

Sa samo 17 godina, Anisimova je stigla do polufinala, postavši najmlađa polufinalistica turnira u više od desetljeća. Na putu do tamo, u četvrtfinalu je svladala braniteljicu naslova i treću igračicu svijeta, Simonu Halep, prikazavši igru bez straha i mane. Činilo se da je samo nebo granica.

Međutim, u kolovozu 2019., samo nekoliko dana prije njezinog 18. rođendana i početka US Opena, njezin svijet se srušio. Njezin otac i trener, Konstantin, iznenada je preminuo od srčanog udara u 52. godini. "Bila je to najgora stvar koja mi se ikad dogodila", rekla je kasnije. Povukla se s US Opena, a tuga je ostavila dubok trag na njezinoj igri i motivaciji u godinama koje su slijedile.

Pauza zbog mentalnog zdravlja

Nakon razdoblja promjenjivih rezultata, Anisimova je u svibnju 2023. godine donijela hrabru odluku. Na svom Instagram profilu objavila je da uzima pauzu od tenisa na neodređeno vrijeme, navodeći kao razloge mentalnu iscrpljenost i "burnout". Njezina iskrenost o borbi za mentalno zdravlje naišla je na podršku cijelog sportskog svijeta.

Nakon osam mjeseci, vratila se tenisu u siječnju 2024., s novom perspektivom i obnovljenom strašću. Povratak je bio strelovit. U kolovozu 2024. stigla je do finala WTA 1000 turnira u Torontu, što ju je vratilo među 50 najboljih na svijetu i pokazalo da je njezina odluka o pauzi bila ispravna.

Godina iz snova

Godina 2025. postala je sezona njezine potpune afirmacije. Sve se posložilo na impresivan način. Osvojila je svoj prvi WTA 1000 naslov na Qatar Ladies Openu u Dohi, pobijedivši u finalu Jelenu Ostapenko. No, vrhunac je stigao na travi All England Cluba. Na Wimbledonu je igrala tenis života. Redom je pobjeđivala suparnice, a u polufinalu je priredila prvorazrednu senzaciju svladavši prvu igračicu svijeta, Arinu Sabaljenku, u napetom meču u tri seta. Bio je to trenutak koji je potvrdio njezin povratak u sam vrh. Iako je u finalu izgubila od Ige Świątek, ulazak u finale Grand Slama bio je ostvarenje sna i nagrada za svu upornost. Nakon turnira, 14. srpnja 2025., ostvarila je svoj najbolji plasman u karijeri, zasjevši na 7. mjesto WTA ljestvice. Sada na US Openu napravila iskorak koji ju je gurnuo u sam vrh svjetskog tenisa. Pobjeda nad Świątek posebna je i zbog činjenice da je upravo od nje izgubila u wimbledonskom finalu s teških 0-6, 0-6. Ovaj preokret pokazuje koliko je naučila i koliko je ojačala. Osveta se servira hladna...

Stil igre i život van terena

Anisimova je poznata kao agresivna igračica s osnovne linije čije je najjače oružje razoran dvoručni bekend, kojim pogađa s nevjerojatnom brzinom i dubinom. Njezin forhend je također moćan i ravan, što joj omogućuje stvaranje oštrih kutova. Jedna od njezinih najvećih snaga je retern, kojim neutralizira i najjače servise.

Izvan terena, Amanda je blisko povezana sa svojom obitelji; majka Olga i sestra Maria redovito je prate s tribina. U rijetkim slobodnim trenucima uživa u glazbi, trčanju i odlascima na plažu. Njezin talent prepoznali su i veliki brendovi, pa je tako sponzoriraju Nike i proizvođač reketa Wilson.

Put Amande Anisimove dokaz je da talent, iako ključan, nije dovoljan bez snage duha. Njezina priča o prevladavanju nezamislivog gubitka i otvorenosti o mentalnom zdravlju čini je uzorom daleko izvan teniskih terena. S tek 23 godine na leđima i najboljim rezultatima iza sebe, jasno je da njezino tenisko poglavlje tek počinje i da će još dugo biti jedna od glavnih protagonistica svjetskog tenisa.

Nova zvijezda američkog tenisa

Do sada je osvojila tri WTA naslova, ali njezina priča daleko nadilazi statistiku. Amanda Anisimova utjelovljuje hrabrost, borbu s vlastitim demonima i povratak kada mnogi posumnjaju. Sa samo 24 godine, pred njom je još duga karijera, a već sada inspirira mnoge mlade sportaše širom svijeta.

US Open joj je dao priliku da pokaže snagu, ne samo udarcima, nego i svojom pričom. Amanda Anisimova više nije samo nada američkog tenisa, ona je postala simbol upornosti i dokaz da se nakon najvećih životnih udaraca može vratiti još jači.