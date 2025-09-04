Harry Kane zatražio odlazak iz Bayerna, otkriveno u koji klub želi otići

Harry Kane (32), prvi napadač Bayern Munchena i engleske reprezentacije, zatražio je odlazak iz svog kluba sljedećeg ljeta, objavio je španjolski Fichajes.

Kane navodno već otprije ima ponuda da vrati u Premierligu, u kojoj je dugo igrao za Tottenham, no trenutno mu odlazak na Otok nije primamljiv, već karijeru od sljedećeg ljeta želi nastaviti u Španjolskoj, točnije Barceloni.

U Barceloni bi htjeli Kanea, u kojemu vide idelnu zamjenu za poljskog golgetera Roberta Lewandowskog (37), koji je također u Kataloniju stigao iz Bayerna.

Lewandowskom ugovor s Barcelonom istječe sljedećega ljeta i tada mu Barca namjerava dovesti zamjenu. Prrvi izbor je Kane, no problem bi u transferu mogao raditi Bayern jer Englezu ugovor s njemačkim klubom traje do 2027. i očekuje se da će za njega tražiti veliku odštetu.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska pred opasnom zamkom: Baturina otkrio ključ pobjede!