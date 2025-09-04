Romansa trajala samo 13 dana? Evo što se dogodilo između Yamala i argentinske zvijezde

Priča o romansi Lamine Yamala i Nicki Nicole započela je u srpnju, kada je 25-godišnja argentinska glazbenica doputovala u Barcelonu na proslavu 18. rođendana zvijezde Barcelone.

Tjednima su španjolski mediji nagađali o vezi, a Nicki je zatim viđena na prijateljskoj utakmici Barcelone protiv Coma 10. kolovoza.

Par je 25. kolovoza potvrdio vezu na Instagramu objavivši zajedničku fotografiju s proslave njezina rođendana. Na slici su pozirali zagrljeni ispred torte, a Yamal je objavu popratio emotikonima torte i srca.

Foto: Profimedia

No, prema pisanju Marce, ljubavi je došao kraj, i to samo 13 dana nakon što su izašli u javnost. Sumnje u prekid pojavile su se kada su oboje uklonili sve zajedničke objave s društvenih mreža.

Neki fanovi nagađaju da je riječ o nesporazumu, jer su prethodno dijelili samo Story objave koje nestaju nakon 24 sata. Podsjetimo, Yamal je došao u žižu javnosti nakon što je njegov 18. rođendan protumačen kao u najmanju ruku čudan. Navodno su se na njemu pojavili patuljci koji su zabavljali mladu zvijezdu i njegovu ekipu. Bile su tu i djevojke točno određenih dimenzija. Treba reći i kako je mladi Lamine već bio u vezi s Only fans djevojkom Fati Vazquez.

