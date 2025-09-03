Suigrač šokirao pričom o bivšem Rominom igraču: 'Zbog njegove su stvari žene završavale u bolnici'

Victor Ibarbo vjerojatno ne bi bio toliko poznat nogometaš da nije bilo nogometne simulacije FIFA u kojoj je dominirao zbog svoje brzine. U stvarnosti, igrao je za Cagliari, Romu, a četiri nastupa ima u Premier ligi za Watford (posudba iz Cagliarija u sezoni 15./16.).

Trenutačno igra za kolumbijskog drugoligaša, a zanimljivu priču o njemu je podijeli suigrač iz Watforda Allan Nyom na podcastu El After. Priča se tiče spolnog organa kolumbijskog nogometaša. "Prvi put kad sam vidio Ibarba pod tušem, iskreno, nikad nisam vidio ništa slično pod tušem. Ne, ne, iskreno, u životu. Nikad nisam vidio ništa slično u životu", počeo je Nyom.

Žena završila u bolnici

"Nije čak ni bilo normalno, nije bilo normalno za čovjeka, ali svi to znaju. Ako pričate o njemu u Italiji ili bilo gdje, svi vam pričaju o istoj stvari. Da, to čak nije bilo normalno. Bio je i visok tip, visok oko 1,90 metara, i iskreno, dosezalo mu je više od pola noge. Vidio sam to i pomislio: 'Što je ovo?'. Ali u svakom slučaju, to je to", rekao je šokirani Nyom pa podijelio još nevjerojatniju priču.

"Jednom je jedna žena nakon provedene noći s njim završila u bolnici, ozbiljno", ispričao je Nyom.

POGLEDAJTE VIDEO: Englezi prijelazni rok zaključili s rekordnom potrošnjom: 'Pomeli' su prijašnji rekord