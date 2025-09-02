Strava u Francuskoj: Mladi nogometaš optužen za ubojstvo! Nožem napao tinejdžera?

Zaista potresna priča dolazi iz Francuske. Trinaestogodišnjak koji nastupa za mlađe uzraste tamošnjeg velikana Lyona optužen je za ubojstvo šesnaestogodišnjaka pišu francuski mediji. Mladić je uhićen nakon što je pronađeno tijelo drugog tinejdžera u sjevernom predgrađu Lyona Caluire-et-Cuire. Tijelo 16-godišnjaka pronađeno je u nedjelju oko, a trenutno je u tijeku istraga.

U nedjelju oko 22:30 13-godišnjak je nožem prijetio trojici prijatelja, a jednog je potom ubo nožem u prsa dok su pokušavali pobjeći kaže policija. 16-godišnja žrtva prevezena je u bolnicu gdje je podlegla ozljedama u noći s nedjelje na ponedjeljak. Motiv napadača nije poznat, a gradonačelnik Lyona Bastien Joint kaže kako je bila riječ o 'jednostavnoj svađi'.

Perdre un enfant est la pire des épreuves.

Aujourd’hui, toute notre commune est en deuil et aux côtés de la famille. pic.twitter.com/mDumTt1VMl — Bastien Joint (@BastienJoint) September 1, 2025

"Našu zajednicu pogodila je prava drama. Svi tugujemo uz obitelj. Ovaj incident nije imao nikakve veze s trgovinom drogom ili kriminalnim mrežama - to je jednostavno bio osobni spor koji je izmakao kontroli. Društvo mora reagirati i više ne smije skretati pogled, kako svađa više nikada ne bi dovela do smrti djeteta" - napisao je Joint na X-u.

POGLEDAJTE VIDEO: Legendarni golman za RTL Danas prokomentirao Livakovićev transfer: 'Ovo je za njega prilika'