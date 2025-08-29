Košarkaš Zvezde zbog teške ozljede propustio Eurobasket, a sinoć ga udario pijani vozač

Dejan Davidovac 30-godišnji je košarkaš Crvene Zvezde i srpske košarkaške reprezentacije kojeg je izbornik Svetislav Pešić morao izbaciti s ušeg popisa putnika na Eurobasket zbog ozljede. Davidovac ima problema o leđima, a zaradio ih je krajem prošle sezone u utakmici s Bayernom u Euroligi. Da srpski košarkaš baš nema sreće pokazuje i sinoćnja prometna nesreća u kojoj se našao.

Kako pišu srpski mediji, oko 1:30 ujutro u Davidovčev automobil marke Audi zabio se 52-godišnji D.B. u autu marke Nissan. Davidovac je nasreću prošao bez težih ozljeda, a kasnije je dokazano da je vozač koji ga je udario bio u alkoholiziranom stanju.

Foto: Profimedia

Vozač Nissana je uhićen i određeno mu je zadržavanje do 48 sati nakon čega će biti priveden na saslušanje u dežurno tužiteljstvo.

