Tko je novopečeni zaručnik Taylor Swift hrvatskih korijena i zašto mu je ovo ključna sezona?

Američki sport nikada nije imao romantičniju pozornicu od one u kojoj se isprepliću NFL i pop-kultura. Ljubavna priča Travisa Kelcea i Taylor Swift privukla je pažnju širom svijeta, a sada je u središtu rasprave pitanje – je li ovo ujedno i posljednja sezona karijere legendarnog tight enda Kansas City Chiefsa?

'Ne mogu otići na ovakav način'

Kelce, inače amerikanac hrvatskih korijena po majčinoj strani, je već obilježio NFL povijest: treći je svih vremena među tight endovima po hvatanjima (1.004) i osvojenim jardima (12.151), a peti po touchdownima (77). Sa svojim 'partnerom' Patrickom Mahomesom drži i rekord za najviše zajedničkih postseason touchdowna u povijesti – čak 17. No, prošla sezona završila je bolno. U Super Bowlu protiv Eaglesa odigrao je jednu od najslabijih utakmica karijere, a kritičari su počeli sumnjati može li i dalje nositi momčad na putu do naslova.

Unatoč tome, Kelce se odlučio vratiti. Ulazi u posljednju godinu ugovora, a unutar kluba svi govore o njegovoj važnosti, iako nitko još naglas ne spominje riječ 'mirovina' I sam Kelce daje naslutiti da bi sezona 2025. mogla biti njegova zadnja: 'Ne mogu otići na ovakav način,' poručio je, misleći na lanjski debakl.

Postao je globalni fenomen

Ono što ovu priču čini još posebnijom jest njegov privatni život. Kelce se zaručio s Taylor Swift, a njihova veza postala je kulturni fenomen. Putovanja Europom na 'Eras' turneji, pojavljivanje na podcastima i čak mala glumačka uloga u Happy Gilmore 2 pretvorili su ga u globalnu zvijezdu. Ipak, američki tabloidi upozoravaju – svjetla reflektora mogu biti i opterećenje.

S druge strane, Mahomes ističe da je Kelce ozbiljno shvatio pripreme: 'Radi više nego ikada, tijelo mu je u boljem stanju nego lani. Uzbuđen je zbog nove prilike.'

Ako je ovo zaista njegova posljednja sezona, Kelce ima jasan cilj – osvojiti četvrti Super Bowl prsten i oprostiti se kao jedan od najvećih tight endova svih vremena. Romantika s Taylor Swift možda mu je otvorila nova vrata izvan sporta, ali na terenu Travis još uvijek ima što dokazati.

