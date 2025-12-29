Trump otkrio najveći kamen spoticanja u pregovorima: Macron već najavio idući potez

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u nedjelju da se nada da su razgovori o rješavanju rata u Ukrajini bliži kraju nakon sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim na Floridi koji je nazvao "sjajnim".

Trump i Zelenskij su na zajedničkoj konferenciji za novinare naznačili da je gotovo postignut dogovor o sigurnosnim jamstvima između SAD-a i Ukrajine, a Trump je kazao da se mora riješiti nekoliko spornim pitanja oko teritorija.

"Razgovarali smo o mnogim točkama. Mislim da smo puno bliže, možda vrlo blizu" dogovoru, kazao je Trump.

Najveći problem - teritorij

Izjavio je također da bi ishod pregovora o mirovnom sporazumu između Ukrajine i Rusije mogao biti poznat u nadolazećim tjednima.

"Mislim da ćemo za nekoliko tjedana znati na ovaj ili onaj način" jesu li pregovori bili uspješni, rekao je američki predsjednik.

Na pitanje o mogućem posjetu Ukrajini, Donald Trump to nije isključio, rekavši: "Ponudio sam se da odem tamo i govorim pred njihovim parlamentom."

Na novinarsko pitanje što je "najteže" preostalo za riješiti, Trump je odgovorio da se radi o teritoriju. Radi se o sudbini spornog područja Donbasa u istočnoj Ukrajini. U pitanju je i kontrola nad nuklearnom elektranom Zaporižje, koju Rusija okupira od ranih dana rata.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Mirovni plan dogovoren 90 posto

Zelenski je kazao da su sigurnosna jamstva za Ukrajinu dogovorena u stopostotnom obliku, dok je mirovni plan za okončanje rata između Ukrajine i Rusije dogovoren 90 posto.

Zelenski i Trump sastali su se u rezidenciji američkog predsjednika u Mar-a-Lagu na Floridi, nadajući se dogovoriti plan za okončanje rata u Ukrajini. Nakon toga, razgovarali su i s europskim čelnicima.

"Svi su oni sjajni vođe i imali smo s njima odličan razgovor", izjavio je Trump.

Trump razgovarao i s Putinom

Nešto prije dolaska Zelenskija i njegova izaslanstva u Trumpovu rezidenciju Trump je razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Trump je razgovor okarakterizirao kao "produktivan", a savjetnik Kremlja za vanjsku politiku Juri Ušakov kao "prijateljski".

Ukrajinski čelnik stigao je u SAD kako bi tražio Trumpovu podršku za okvir od 20 točaka nakon što je Trumpova administracija krajem studenog predstavila prijedlog od 28 točaka koji je uznemirio Kijev i njegove saveznike ponavljajući nekoliko ruskih stavova.

Zelenskij i europski partneri od tada su radili na alternativnom planu, uključujući i tijekom nedavnih sastanaka u Berlinu i Miamiju s visokim dužnosnicima Trumpove administracije, dok je Washington također vodio odvojene razgovore s Moskvom.

Američki predsjednik je rekao da će ponovno nazvati Putina nakon sastanka sa Zelenskijem.

Macron najavio sastanak Koalicije voljnih

Francuski predsjednik Emmanuel Macron najavio je u ponedjeljak sastanak saveznika Kijeva u Parizu početkom siječnja vezan uz jamstva sigurnosti za Ukrajinu u okviru mirovnog sporazuma s Rusijom.

"Okupljamo zemlje Koalicije voljnih u Parizu početkom siječnja kako bismo finalizirali konkretan doprinos svake" od njih, napisao je na X-u Macron koji je ranije razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem i američkim Donaldom Trumpom, uz druge europske čelnike.

„Napredujemo u pogledu sigurnosnih jamstava koja će biti ključna za izgradnju pravednog i trajnog mira“, izjavio je francuski čelnik.

Ova objava dolazi nakon što su Zelenskij i Trump razgovarali u nedjelju u rezidenciji američkog predsjednika na Floridi. Trump se činio optimističnim, iako pomalo nejasnim, u pogledu brzog rješenja sukoba koji bjesni od veljače 2022.

