Bivši šef Red Bulla u Hrvatskoj: Pogledajte što radi s bivšom Spice Girl

Christian Horner, bivši šef Red Bull Racinga, trenutno provodi ljeto u Hrvatskoj sa suprugom Geri Halliwell i djecom. Obitelj je uživala na luksuznoj jahti "Majic", oplovivši Jadran kod Pelješca, a njihovo pojavljivanje privuklo je pažnju lokalnih medija.

Nakon što je u srpnju napustio Red Bull, 51-godišnji Britanac očito želi odmor od Formule 1. Jahta je bila usidrena u luci Gruž kod Dubrovnika, dok je Geri na društvenim mrežama hvalila ljepote Nacionalnog parka Krka.

Dok se nagađa o Hornerovim budućim angažmanima u F1, fotografije iz Hrvatske pokazuju skladan obiteljski odmor i opuštenu atmosferu, unatoč tabloidskim spekulacijama o njihovom braku.

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačević: 'Vjerujem da će već sljedeći put Dalić pozvati i nekog iz Dinama'