pohvalili se /

Bivši šef Red Bulla u Hrvatskoj: Pogledajte što radi s bivšom Spice Girl

Bivši šef Red Bulla u Hrvatskoj: Pogledajte što radi s bivšom Spice Girl
Foto: Matija Habljak/pixsell

I dalje se nagađa o Hornerovim budućim angažmanima u F1

23.8.2025.
18:39
Sportski.net
Matija Habljak/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Christian Horner, bivši šef Red Bull Racinga, trenutno provodi ljeto u Hrvatskoj sa suprugom Geri Halliwell i djecom. Obitelj je uživala na luksuznoj jahti "Majic", oplovivši Jadran kod Pelješca, a njihovo pojavljivanje privuklo je pažnju lokalnih medija.

Nakon što je u srpnju napustio Red Bull, 51-godišnji Britanac očito želi odmor od Formule 1. Jahta je bila usidrena u luci Gruž kod Dubrovnika, dok je Geri na društvenim mrežama hvalila ljepote Nacionalnog parka Krka.

 

 

 

 

Dok se nagađa o Hornerovim budućim angažmanima u F1, fotografije iz Hrvatske pokazuju skladan obiteljski odmor i opuštenu atmosferu, unatoč tabloidskim spekulacijama o njihovom braku.

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačević: 'Vjerujem da će već sljedeći put Dalić pozvati i nekog iz Dinama'

Christian HornerRed BullFormula 1Krka
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
pohvalili se /
Bivši šef Red Bulla u Hrvatskoj: Pogledajte što radi s bivšom Spice Girl