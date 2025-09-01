Rijekin novi trener našao se usred seks-skandala: 'To je bio zločin protiv privatnosti'

Victor Sanchez novi je trener Rijeke i novo lice koje ćemo gledati na terenima (ili bolje rečeno uz terene) Hrvatske nogometne lige. Sanchez dolazi iz ljubljanske Olimpije s kojom je prošle godine dobio Rijeku 5:0 i igrao Konferencijsku ligu.

Još je u karijeri vodio FC Cartagenu, Málagu, Real Betis, Olympiacos, te Deportivo La Coruñu. Uz njegovo ime veže se i jedan seks-skandal iz 2020. godine kada je vodio Malagu. Tada je bio suspendiran jer se društvenim mrežama širio njegov video eksplicitnog sadržaja.

Počinitelji su uhićeni, ali Sanchez je smijenjen

Sanchez je tada tvrdio da je bio žrtvom ucijene. „Izložen sam zločinu protiv moje privatnosti uznemiravanjem i iznudom“, rekao je tada na Twitteru. „Stvar je u rukama policije i slijedit ću njihove upute. Dijeljenje ili širenje intimnog sadržaja bilo koje osobe bez pristanka također je zločin, bilo putem društvenih mreža ili poruka ili na bilo koji drugi način. Hvala vam na razumijevanju i podršci", izjavio je tada Sanchez.

Sanchez je prvo suspendiran pa četiri dana i otpušten s klupe Malage. Policija je pronašla trojicu počinitelja koja su dijelila Sanchezov video i uhićeni su. Sporna snimka prikazuje Sancheza u činu samozadovoljavanja, i to u klupskoj majici.

