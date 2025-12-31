Amerikanci objavili kartu, Hrvatsku stavili u prvu kategoriju: Napisali i posebnu napomenu

Američko ministarstvo vanjskih poslova (State Department) nastavlja objavljivati i ažurirati savjete za putovanja u zemlje diljem svijeta kako bi građanima pružili bolji uvid u sigurnost odredišta diljem svijeta.

Savjeti Amerikancima mogu pomoći u planiranju inozemnih putovanja. State Department uoči ulaska u novu kalendarsku godinu nastojao je istaknuti koje lokacije su sigurne, a koje bi se trebale izbjegavati zbog povećane razine kriminala i drugih sigurnosnih razloga.

U svojoj procjeni State Department u obzir je uzeo više čimbenika poput kriminala, terorizma, građanskih nemira, pristupa zdravstvenim uslugama i vjerojatnosti prirodne katastrofe.

Evo gdje je Hrvatska

Portal Newsweek u ponedjeljak je objavio popis država koje su poslagane u četiri kategorije. Za one koje se nalaze pod savjetovanjem razine 1, Amerikancima se savjetuje da poduzimaju uobičajene mjere opreza. Riječ je inače o najnižoj razini upozorenja kada se govori o sigurnosnim rizicima. U toj kategoriji nalaze se sljedeće države, koje se na karti u plavoj boji:

Bermudi

Butan

Bugarska

Kanada

Kajmanski Otoci

Curaçao

Češka

Estonija

Falklandski Otoci

Farski Otoci

Finska

Francuska Polinezija

Gibraltar

Grčka

Mađarska

Island

Irska

Japan

Kazahstan

Latvija

Luksemburg

Monako

Mongolija

Novi Zeland

Sjeverna Makedonija

Norveška

Poljska

Portugal

Katar

Rumunjska

Sveti Vincent i Grenadini

Slovačka

Slovenija

Južna Koreja

Surinam

Švicarska

Tajvan

Turkmenistan

Uzbekistan

Vanuatu

Vijetnam

Zambija

Foto: U.s. Department Of State/screenshot

Ipak, neke zemlje koje se nalaze pod savjetovanjem prve razine označene su kao zemlje s većim sigurnosnim rizikom. One nisu uključene u gornji popis, a među njima se između ostalog nalaze Argentina, Gruzija, Paragvaj, Senegal, ali i Hrvatska.

Druga razina

Za sve zemlje koje se nalaze pod savjetovanjem razine 2, Amerikancima se savjetuje da budu dodatno oprezni zbog posljedica različitih čimbenika, poput povećanog rizika od kriminala, otmica, terorizma, problema sa zdravstvenim uslugama.

U toj kategoriji uoči 2026. godine nalaze se:

Albanija

Angola

Bosna i Hercegovina

Bocvana

Čile

Kina

Kostarika

Kuba

Dominikanska Republika

Ekvatorska Gvineja

Eritreja

Francuska

Njemačka

Grenland

Gvineja

Italija

Malavi

Maroko

Namibija

Nizozemska

Republika Kongo

San Marino

Srbija

Sijera Leone

Salomonski Otoci

Južnoafrička Republika

Španjolska

Šri Lanka

Švedska

Timor-Leste

Bahami

Gambija

Ujedinjeni Arapski Emirati

Ujedinjena Kraljevina

Urugvaj

Zimbabve

Isto tako, neke zemlje koje se nalaze u drugoj razini označene su kao zemlje s povišenim rizikom - riječ je o Alžiru, Boliviji, Brazilu, Kamerunu, Saudijskoj Arabiji i drugima.

Razina 3 i 4

Popis zemalja koje se nalaze pod savjetovanjem razine 3 je kraći, a Amerikancima se savjetuje da preispitaju putovanje u ta odredišta. Razlozi mogu biti brojni sigurnosni problemi, kao što su povećani rizik od kriminala, otmica, terorizma, problema sa zdravstvenim uslugama:

Gvineja Bisau

Gvajana

Nepal

Nikaragva

Tanzanija

Trinidad i Tobago

Uganda

Neke zemlje koje se nalaze pod savjetovanjem razine 3 također su označene kao zemlje s "povišenim sigurnosnim rizikom". Te zemlje nisu uključene u gornji popis, ali među njima su Čad, Kolumbija, Etiopija, Nigerija, Pakistan i druge.

Za sve zemlje koje se nalaze pod savjetovanjem razine 4, što je najviša razina upozorenja, Amerikancima se savjetuje da uopće ne putuju u ta odredišta, jer su rizici za njihovu osobnu sigurnost posebno visoki. Zemlje u kojima traju oružani sukobi često ulaze u tu kategoriju:

Afganistan

Bjelorusija

Mjanmar

Srednjoafrička Republika

Iran

Irak

Libija

Mali

Niger

Rusija

Somalija

Južni Sudan

Sudan

Sirija

Ukrajina

Venezuela

