Amerikanci objavili kartu, Hrvatsku stavili u prvu kategoriju: Napisali i posebnu napomenu
Neke zemlje koje se nalaze pod savjetovanjem prve razine označene su kao zemlje s većim sigurnosnim rizikom. Među njima se između ostalog nalaze Argentina, Gruzija, Paragvaj, Senegal, ali i Hrvatska
Američko ministarstvo vanjskih poslova (State Department) nastavlja objavljivati i ažurirati savjete za putovanja u zemlje diljem svijeta kako bi građanima pružili bolji uvid u sigurnost odredišta diljem svijeta.
Savjeti Amerikancima mogu pomoći u planiranju inozemnih putovanja. State Department uoči ulaska u novu kalendarsku godinu nastojao je istaknuti koje lokacije su sigurne, a koje bi se trebale izbjegavati zbog povećane razine kriminala i drugih sigurnosnih razloga.
U svojoj procjeni State Department u obzir je uzeo više čimbenika poput kriminala, terorizma, građanskih nemira, pristupa zdravstvenim uslugama i vjerojatnosti prirodne katastrofe.
Evo gdje je Hrvatska
Portal Newsweek u ponedjeljak je objavio popis država koje su poslagane u četiri kategorije. Za one koje se nalaze pod savjetovanjem razine 1, Amerikancima se savjetuje da poduzimaju uobičajene mjere opreza. Riječ je inače o najnižoj razini upozorenja kada se govori o sigurnosnim rizicima. U toj kategoriji nalaze se sljedeće države, koje se na karti u plavoj boji:
- Bermudi
- Butan
- Bugarska
- Kanada
- Kajmanski Otoci
- Curaçao
- Češka
- Estonija
- Falklandski Otoci
- Farski Otoci
- Finska
- Francuska Polinezija
- Gibraltar
- Grčka
- Mađarska
- Island
- Irska
- Japan
- Kazahstan
- Latvija
- Luksemburg
- Monako
- Mongolija
- Novi Zeland
- Sjeverna Makedonija
- Norveška
- Poljska
- Portugal
- Katar
- Rumunjska
- Sveti Vincent i Grenadini
- Slovačka
- Slovenija
- Južna Koreja
- Surinam
- Švicarska
- Tajvan
- Turkmenistan
- Uzbekistan
- Vanuatu
- Vijetnam
- Zambija
Ipak, neke zemlje koje se nalaze pod savjetovanjem prve razine označene su kao zemlje s većim sigurnosnim rizikom. One nisu uključene u gornji popis, a među njima se između ostalog nalaze Argentina, Gruzija, Paragvaj, Senegal, ali i Hrvatska.
Druga razina
Za sve zemlje koje se nalaze pod savjetovanjem razine 2, Amerikancima se savjetuje da budu dodatno oprezni zbog posljedica različitih čimbenika, poput povećanog rizika od kriminala, otmica, terorizma, problema sa zdravstvenim uslugama.
U toj kategoriji uoči 2026. godine nalaze se:
- Albanija
- Angola
- Bosna i Hercegovina
- Bocvana
- Čile
- Kina
- Kostarika
- Kuba
- Dominikanska Republika
- Ekvatorska Gvineja
- Eritreja
- Francuska
- Njemačka
- Grenland
- Gvineja
- Italija
- Malavi
- Maroko
- Namibija
- Nizozemska
- Republika Kongo
- San Marino
- Srbija
- Sijera Leone
- Salomonski Otoci
- Južnoafrička Republika
- Španjolska
- Šri Lanka
- Švedska
- Timor-Leste
- Bahami
- Gambija
- Ujedinjeni Arapski Emirati
- Ujedinjena Kraljevina
- Urugvaj
- Zimbabve
Isto tako, neke zemlje koje se nalaze u drugoj razini označene su kao zemlje s povišenim rizikom - riječ je o Alžiru, Boliviji, Brazilu, Kamerunu, Saudijskoj Arabiji i drugima.
Razina 3 i 4
Popis zemalja koje se nalaze pod savjetovanjem razine 3 je kraći, a Amerikancima se savjetuje da preispitaju putovanje u ta odredišta. Razlozi mogu biti brojni sigurnosni problemi, kao što su povećani rizik od kriminala, otmica, terorizma, problema sa zdravstvenim uslugama:
- Gvineja Bisau
- Gvajana
- Nepal
- Nikaragva
- Tanzanija
- Trinidad i Tobago
- Uganda
Neke zemlje koje se nalaze pod savjetovanjem razine 3 također su označene kao zemlje s "povišenim sigurnosnim rizikom". Te zemlje nisu uključene u gornji popis, ali među njima su Čad, Kolumbija, Etiopija, Nigerija, Pakistan i druge.
Za sve zemlje koje se nalaze pod savjetovanjem razine 4, što je najviša razina upozorenja, Amerikancima se savjetuje da uopće ne putuju u ta odredišta, jer su rizici za njihovu osobnu sigurnost posebno visoki. Zemlje u kojima traju oružani sukobi često ulaze u tu kategoriju:
- Afganistan
- Bjelorusija
- Mjanmar
- Srednjoafrička Republika
- Iran
- Irak
- Libija
- Mali
- Niger
- Rusija
- Somalija
- Južni Sudan
- Sudan
- Sirija
- Ukrajina
- Venezuela
