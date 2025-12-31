Ava Karabatić oglasila se nakon drame oko zaručnika, komentari nisu izostali: 'Od čega se živi?'

Poznata hrvatska influencerica Ava Karabatić, čiji privatni život redovito puni medijske stupce, krajem burne 2025. godine odlučila je sa svojim pratiteljima podijeliti trenutak čiste obiteljske idile. Nakon niza kontroverzi, od glasina o trudnoći do drame oko identiteta njezina partnera, 37-godišnja Ava je novom objavom pokazala da je pronašla svoju mirnu luku, daleko od znatiželjne javnosti.

Obiteljska idila u blagdansko vrijeme

Na zadnjoj objavljenoj fotografiji, Ava pozira u zagrljaju svog zaručnika Lazar-Ivana, u udobnosti svog doma. Ipak, zvijezda fotografije je njihova mačka koja mirno drijema u prvom planu, oslonjena na Lazar-Ivana. Ava je uz fotografiju stavila samo emotikon srca, dopuštajući prizoru da govori sam za sebe. Ovaj intiman trenutak prikazuje sasvim drugačiju stranu influencerice, onu koja uživa u malim, svakodnevnim trenucima sreće sa svojim najbližima.

Reakcije pratitelja bile su većinom pozitivne i pune podrške. Komentari poput "Uživaj Ava", "Lip ste par, a mačka je doslovno preslatka" i "Predobri ste" preplavili su objavu, pokazujući da njezina publika cijeni ovaj iskreni uvid u njezin privatni život. Ipak, bilo je i onih znatiželjnih, pa se tako našao i komentar koji propituje njezine izvore prihoda: "Od čega se živi?".

Od kontroverzi do mirne luke

Ova obiteljska fotografija stiže kao svojevrsni epilog turbulentnog razdoblja za Avu Karabatić. Podsjetimo, krajem prosinca objavila je zaruke s Lazar-Ivanom, no sreću je zasjenila bizarna kontroverza. Naime, dio javnosti je posumnjao da je njezin partner lik stvoren pomoću umjetne inteligencije, što je Ava odlučno demantirala objavivši videozapis i pokazavši zaručnički prsten.

Godina 2025. za nju je bila iznimno teška. U svibnju se suočila s iznenadnim gubitkom oca Ivice, a otvoreno je govorila i o svojoj borbi s alkoholizmom te planovima za preseljenje u Švicarsku, gdje namjerava raditi kao njegovateljica. Nakon svih životnih bura, čini se da je u zagrljaju svog zaručnika i uz predenje kućnog ljubimca Ava napokon pronašla toliko željeni mir.

