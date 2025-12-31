Tužan dan za Dinamo: Otišao je junak europskih večeri s Maksimira

Zadnjeg dana 2025. godine „plavu“ obitelj pogodila je tužna vijest! U 77. godini preminuo je Marijan Čerček, legenda Dinama.

Čerček je u povijest ušao već s 18 godina, kada je u finalu Kupa velesajamskih gradova 1967. zabio Leedsu, nadvisivši znatno višeg Jackieja Charltona. Bio je brz, tehnički potkovan krilni napadač, poznat po igri „na prvu“ i beskompromisnim duelima.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Posebno se pamti njegova briljantna partija protiv Slovana iz Bratislave 1969., tadašnjeg europskog prvaka, kada je Dinamo slavio 3:0, a Čerček bio junak susreta.

Rođen 1949. u Zagrebu, karijeru je proveo u Dinamu i Zagrebu. Za Plave je odigrao 226 utakmica i osvojio Kup velesajamskih gradova te jugoslavenski Kup. Nakon karijere radio je u Dinamovoj školi.

POGLEDAJTE VIDEO: Poznati glazbenici u VIP salonu Stadiona Maksimir: 'Zagreb je oduvijek bio otvoren prema svima'