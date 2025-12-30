Prepoznajete li ga? Bivši Dinamov as danas uživa u igračkoj mirovini
Nogometni put započeo je u švicarskom Grasshoppersu, nakon čega je uslijedio niz inozemnih angažmana.
Nekadašnji ljubimac maksimirske publike Izet Hajrović danas vodi miran život daleko od nogometnih travnjaka. Bivši krilni napadač, koji je karijeru službeno završio 2021. godine u dresu grčkog Arisa, u 34. godini odlučio se potpuno povući iz profesionalnog sporta i posvetiti privatnom životu.
Upravo je njegova supruga Layla ovih dana privukla pažnju objavom na društvenim mrežama. U kratkom videu dala je mali uvid u njihovu svakodnevicu, a Hajrović je pritom otvoreno priznao kako je svjesno napravio odmak od nogometa.
@leylahajrovic Outfitcheck husband edition 🫰🏻 #outfitoftheday #whatareyouwearing #husbandcheck #quietluxury ♬ Originalton - Leyla Hajrovic
„Završio sam igračku karijeru. Distancirao sam se od nogometa i želim se nakon 20 godina jednostavno odmoriti. Pratim samo Dinamo i još neke klubove za koje sam igrao“, poručio je Hajrović, kako navodi Sportsport.ba.
Njegova karijera bila je sve samo ne monotona. Nogometni put započeo je u švicarskom Grasshoppersu, nakon čega je uslijedio niz inozemnih angažmana. Nosio je dresove Galatasaraya, Werder Bremena, Eibara, Dinama, a igrački put zaključio je u Grčkoj.
Posebno mjesto u njegovoj karijeri zauzimaju nastupi za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. U 27 nastupa postigao je šest pogodaka, a jedan od njih ušao je u povijest, gol u Bratislavi protiv Slovačke u rujnu 2013. godine, koji je otvorio vrata povijesnog plasmana BiH na Svjetsko prvenstvo u Brazilu. Taj pogodak zauvijek ga je učvrstio kao jedno od prepoznatljivih imena među navijačima Zmajeva.
