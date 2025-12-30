Prepoznajete li ga? Bivši Dinamov as danas uživa u igračkoj mirovini

Nekadašnji ljubimac maksimirske publike Izet Hajrović danas vodi miran život daleko od nogometnih travnjaka. Bivši krilni napadač, koji je karijeru službeno završio 2021. godine u dresu grčkog Arisa, u 34. godini odlučio se potpuno povući iz profesionalnog sporta i posvetiti privatnom životu.

Upravo je njegova supruga Layla ovih dana privukla pažnju objavom na društvenim mrežama. U kratkom videu dala je mali uvid u njihovu svakodnevicu, a Hajrović je pritom otvoreno priznao kako je svjesno napravio odmak od nogometa.

„Završio sam igračku karijeru. Distancirao sam se od nogometa i želim se nakon 20 godina jednostavno odmoriti. Pratim samo Dinamo i još neke klubove za koje sam igrao“, poručio je Hajrović, kako navodi Sportsport.ba.

Njegova karijera bila je sve samo ne monotona. Nogometni put započeo je u švicarskom Grasshoppersu, nakon čega je uslijedio niz inozemnih angažmana. Nosio je dresove Galatasaraya, Werder Bremena, Eibara, Dinama, a igrački put zaključio je u Grčkoj.

Posebno mjesto u njegovoj karijeri zauzimaju nastupi za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. U 27 nastupa postigao je šest pogodaka, a jedan od njih ušao je u povijest, gol u Bratislavi protiv Slovačke u rujnu 2013. godine, koji je otvorio vrata povijesnog plasmana BiH na Svjetsko prvenstvo u Brazilu. Taj pogodak zauvijek ga je učvrstio kao jedno od prepoznatljivih imena među navijačima Zmajeva.

