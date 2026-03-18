Srbi oteli milijardera usred Madrida! Danima ga pratili pa pretukli i ugurali u kombi

Trojica državljana Srbije otela su kanadskog milijunaša (33) koji se bavi kriptovalutama u najprometnijoj ulici u Madridu! Kako izvještavaju španjolski mediji, zahvaljujući brzoj reakciji građana i policije, dvojica otmičara su uhićena, a poduzetnik pušten na slobodu. Filmska scena dogodila se, kako prenose mediji, u ponedjeljak oko 23 sata. Trojica Srba čekala su poduzetnika ispred restorana, poprskala ga paprenim sprejem, natjerala ga da uđe u kombi i odjurila, piše Okdiario.

"Kanađanin je izlazio iz restorana u vlasništvu američkog boksača Dannyja Garcije, kada su ga napala i svladala trojica muškaraca. Brutalno su ga pretukli prije nego što su ga natjerali da uđe u kombi", rekli su očevici. Ulica je u trenutku otmice bila puna ljudi, kažu. Nekoliko svjedoka odmah je pozvalo policiju, koja je brzo locirala kombi. Dvojica otmičara su odmah uhićena, ali treći je uspio pobjeći.

Poslovni čovjek, koji radi s kriptovalutama, kako su izvijestili mediji, ostao je sam u kombiju tijekom potjere za otmičarima. Kanađanin se uspio odvezati, pozvao taksi i tražio da ga prevezu u bolnicu La Prinsesa, gdje je primljen zbog teških ozljeda koje je zadobio tijekom otmice, ali i zato što su ga prisilili da pije nepoznate droge, koje su ponijeli sa sobom, najvjerojatnije kako bi ga omamili.

Treći je u bijegu

U kombiju je pronađeno i vatreno oružje. Prvi rezultati istrage pokazuju da su otmičari namjeravali odvesti poslovnog čovjeka u Alicante, jer su tu lokaciju unijeli u GPS kartu kombija. Dvojica uhićenih su, kako kažu, u dobi od 33 i 45 godina, te nemaju dosje. Glavna namjera bila im je prisiliti Kanađanina da im da lozinke kako bi mu ukrali bogatstvo u kriptovalutama, ali su pokušali ukrasti i sat koji je nosio, vrijedan 100.000 eura.

Njihovi izvori također otkrivaju da se sumnja da je muškarac praćen otkako je napustio Barcelonu i otišao u Madrid. Navodno je u Madridu imao poslovni sastanak vezan uz virtualnu valutu. Srbi su unajmili kombi koji su koristili. Također su promijenili registarske pločice pločicama sličnog modela kako bi izbjegli da ih itko prati. Policija još uvijek traga za trećim Srbinom koji je bio akter filmske otmice. Španjolski istražitelji sumnjaju da su uhićeni dio kriminalne skupine te da je nekoliko osoba sudjelovalo u planiranju i izvršenju otmice.

