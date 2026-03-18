Kolaps u zračnoj luci: 57 tisuća putnika ostalo prizemljeno zbog štrajka

Zbog cjelodnevnog štrajka zaposlenika berlinske zračne luke u srijedu otkazano je 445 odlaznih letova za oko 57 tisuća putnika, prenosi Njemačka novinska agencija (dpa).

Zračna luka savjetuje putnicima da se obrate svom prijevozniku za informacije o alternativnim mogućnostima polaska i promjenama karata, prenosi Fenix. Sindikat Verdi, jedan od najvećih u Europi, pozvao je na štrajk zbog spora s poslodavcima oko plaća i uvjeta rada. Od Zračne luke Berlin-Brandenburg (FBB) traže povišicu od najmanje šest posto, odnosno 250 eura, za 2000 svojih zaposlenika.

Osim toga, Verdi traži dodatni dan odmora za svoje članove. Prošli tjedan sindikat je odbacio ponudu poslodavaca kao nedovoljnu. Uprava zračne luke ocijenila je da je radnička akcija bila nesrazmjerna, posebno zbog problema uzrokovanih ratom u Iranu. Sljedeći krug pregovora o kolektivnom ugovoru zakazan je za 25. ožujka.

