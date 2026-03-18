FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TRAŽE VEĆE PLAĆE /

Kolaps u zračnoj luci: 57 tisuća putnika ostalo prizemljeno zbog štrajka

×
Foto: Profimedia/Ilustracija

Zračna luka savjetuje putnicima da se obrate svom prijevozniku za informacije o alternativnim mogućnostima polaska i promjenama karata

18.3.2026.
12:58
Tajana Gvardiol
VOYO logo
Zbog cjelodnevnog štrajka zaposlenika berlinske zračne luke u srijedu otkazano je 445 odlaznih letova za oko 57 tisuća putnika, prenosi Njemačka novinska agencija (dpa).

Zračna luka savjetuje putnicima da se obrate svom prijevozniku za informacije o alternativnim mogućnostima polaska i promjenama karata, prenosi Fenix. Sindikat Verdi, jedan od najvećih u Europi, pozvao je na štrajk zbog spora s poslodavcima oko plaća i uvjeta rada. Od Zračne luke Berlin-Brandenburg (FBB) traže povišicu od najmanje šest posto, odnosno 250 eura, za 2000 svojih zaposlenika. 

Osim toga, Verdi traži dodatni dan odmora za svoje članove. Prošli tjedan sindikat je odbacio ponudu poslodavaca kao nedovoljnu. Uprava zračne luke ocijenila je da je radnička akcija bila nesrazmjerna, posebno zbog problema uzrokovanih ratom u Iranu. Sljedeći krug pregovora o kolektivnom ugovoru zakazan je za 25. ožujka.

POGLEDAJTE VIDEO: Putnica o kaosu na zagrebačkom aerodromu: 'Usred noći su javili da je let otkazan i da se snađemo sami'

Zračna LukaBerlinštrajkOtkazani Letovi
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
