Njemački liječnici traže povećanje poreza na šećer, duhan i alkohol: Otkriveno je i zašto

Predsjednik Njemačke savezne liječničke komore (Bundesärztekammer) Klaus Reinhardt upozorio je da bi bez uvođenja viših poreza na šećer, duhan i alkohol moglo doći do znatnog porasta teških kroničnih bolesti, osobito među djecom i mladima. Smatra da je riječ o nužnoj mjeri kako bi se dugoročno zaštitilo javno zdravlje, piše Fenix Magazin.

Kad je riječ o suzbijanju pretilosti kod djece i adolescenata, Reinhardt ističe da je hitno potrebno uvesti jedinstveni porez na šećer na saveznoj razini.

"Pitanje je odgovornosti da politika reagira na postojeće probleme", rekao je Reinhardt za Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), naglasivši da "viši porezi na šećer, duhan i alkohol smanjuju potrošnju".

Obavezan zdravstveni odgoj

"Već sada je jasno da nam zbog nedostatka kretanja i nezdrave prehrane kod djece i mladih prijeti ogroman val oboljelih od dijabetesa", istaknuo je, dodajući da bi, uz porez na šećer, u školama trebalo uvesti i obvezni zdravstveni odgoj.

Rasprava o porezu na šećer dodatno se zaoštrila posljednjih tjedana, nakon što je savezna pokrajina Schleswig-Holstein najavila pokretanje inicijative u Bundesratu. No, savezni ministar poljoprivrede Alois Rainer (CSU) protivi se toj ideji, poručujući da prehrana nije jedini presudan faktor.

"Nedostatak kretanja i pretjerana upotreba elektroničkih medija također mogu igrati važnu ulogu", rekao je za Rheinische Post.

Dnevna preporuka

Suprotno tome, premijer Schleswig-Holsteina Daniel Günther (CDU) otvoreno podržava uvođenje poreza na šećer.

"U prvom tromjesečju iduće godine pokrenut ćemo inicijativu u Bundesratu", izjavio je za Welt. Kako navodi, "porez na šećer politički je i ekonomski odavno opravdan, jer prekomjerna konzumacija šećera uzrokuje ozbiljne zdravstvene probleme i time velike društvene troškove".

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) preporučuje osobama zdrave tjelesne težine da dnevno ne unose više od 50 grama takozvanih slobodnih šećera, a idealno manje od 25 grama, što odgovara otprilike šest čajnih žličica.

