Ovaj hrvatski grad ima najveće prihode po glavi stanovnika: Jedini premašili 3000 eura!

Zagreb je grad s najvećim proračunskim suficitom (123,3 milijuna eura), a Split s najvećim deficitom (11,5 milijuna eura) – pokazala je analiza Instituta za javne financije za 2024. godinu.

Najuspješniji ipak su Pažani. Od samo devet općina koje su 2024. ostvarile ukupan prihod od tri tisuće eura po stanovniku, čak su dvije općine s otoka Paga – Kolan i Povljana, a pridružila im se i Novalja koja je jedini hrvatski grad s tolikim proračunskim prihodom po glavi stanovnika.

'Općina Kolan je specifična'

Zagrepčanka Ivana Čemeljić paška je snaha čija obitelj živi u Kolanu. Posao ekonomistice u banci je napustila kako vodila financije obiteljske sirane i farme s ovcama. "Dala sam otkaz kako bih radila ovdje sa suprugom i rekla bih da nisam jedina koja se odlučila za taj put rada u proizvodnji hrane, nego jedna od mnogih. Općina Kolan je specifična po tome što ljudi uz turizam nisu odlučili zapostavit taj dio poljoprivrede. Dapače, poljoprivreda je procvjetala ovdje", kaže Ivana Čemeljić, stanovnica mjesta Mandre u Općini Kolan.

Smatra kako njihova općina nije slučajno među najuspješnijima: "Mi imamo puno djece svi, dosta smo mlade općine, mladi gradovi, i to isto puno pomaže. Tako da osjeti se ta neka motiviranost. I ne radi se samo o sredstvima EU, nego da i sami generiramo te prihode u proračun".

Od devet hrvatskih općina koje prihodima po stanovniku premašuju tri tisuće eura samo su dvije iz unutrašnjosti – Bošnjaci u Vukovarsko-srijemskoj i Majur u Sisačko-moslavačkoj županiji, a sve ostale su na obali. Najviše ukupne prihode po glavi stanovnika lani su imale općine Kolan i Karlobag (preko 3600 eura), a najniže Proložac (583) i Petrovsko (619).

Plasirala se i Povljana

I mala Povljana od svega 650 stanovnika na istom je otoku. I ona se plasirala među najuspješnije s proračunskim prihodom iznad tri tisuće eura po stanovniku. "To možemo zahvaliti najviše turizmu, ugostiteljskim objektima kojih ima jako puno i novootvorenom kampu s pet zvjezdica koji je najveći gospodarski subjekt na području Općine Povljana", kaže načelnik Povljane Šime Jurišić (HDZ) i dodaje kako je za povljansku djecu besplatan je vrtić, a učenicima prijevoz.

Novorođenčad dobiva naknade, a studenti stipendije. Sve kako bi potakli natalitet u mjestu perspektivnom za ostanak: - Dosta se gradi, jako puno, ali Povljana je bazirana većinom na obiteljskom turizmu, ima tu nešto stočarstva, poljoprivrede malo, tako da imamo sve.

Uspjeh Novalje

Od svih hrvatskih gradova, samo je Novalja ostvarila ukupne prihode po glavi stanovnika više od tri tisuće eura, a Sinj je bio najneuspješniji (648 eura). Uspješnost Novalja duguje turizmu, ali i obrtništvu i poduzetništvu smatra gradonačelnik grada od oko 4.300 stanovnika.

"Proračunski prihodi su svakako komunalni doprinos i ove sve pristojbe koje idu. Ima jednim dijelom i europskih fondova i s nacionalne razine, ali naš proračun je najprije socijalni, održiv i razvojni. Od 22 milijuna eura još uvijek je 13 milijuna usmjereno u razvoj infrastrukture", kaže gradonačelnik Novalje Ivan Dabo (HDZ).

U poduzetničkoj zoni je više od 400 zaposlenih, a ugostitelj i hotelijer iz Novalje upravo uređuje i novi hotel. "Na vrijeme se krenulo i uspjelo se tijekom godina akumulirati određeni kapitel da bi se moglo investirati. Još uvijek postoji dosta zamki u poslovanju i postoje izazovi, ali samim tim Pag se kao sredina pokazao kao dobra prilika i za investiranje i za ulaganje", smatra poduzetnik Anton Šestan, rođen i odrastao u Novalji, pa je mogao pratiti, kaže, njen razvoj.

Kao dobru mjeru paški poduzetnici vide oslobađanje poreza na dobit za sve one koji je reinvestiraju u istoj jedinici lokalne samouprave jer bi tako financijski efekt bio još bolji za svih.