Đalovićeva smjena šokirala i bivšeg Vatrenog: 'To nije u redu, a za Europu je ovo bitno'

Dosta toga se dogodilo u Rijeci u zadnja 24 sata. Nakon vrle dobre predstave u Jadranskom derbiju i osvojenog boda (ili možda izgubljena dva), Radomir Đalović je smijenjen i više nije trener Rijeke. Na njegovo mjesto već je postavljen Španjolac Victor Sanchez.

Za stručni komentar okrenuli smo broj bivšeg igrača Rijeke i bivšeg Vatrenog, a danas velikog navijača kluba s Rujevice, Daniela Šarića.

"Nisam baš pobornik tih smjena", počeo je Šarić. "Čovjek je osvojio prvenstvo i kup s Rijekom, što je ogroman uspjeh i ušao u Konferencijsku ligu. Rijeka nije možda najbolje startala ovaj dio sezone, ali je imala jako puno utakmica i dosta težak raspored. Rekao bih da nisam baš pobornik tih smjena, ali nogomet je, nažalost, takav. Ove stare zasluge brzo blijede, ponavljam, nisam pobornik tih čestih smjena trenera. Mislim da to ne donosi baš puno dobroga", dao je svoj komentar na riječki potez Daniel Šarić.

Nađena je već zamjena. Dolazi Španjolac iz Olimpije Viktor Sanchez.

"Ne znam što misliti o tome. To su pitanja uvijek za te ljude koji to odlučuju. Zašto su smijenili Đalovića i zašto ste se odlučili za Sancheza? Tako da ne znam ima li to veze s novim strukturama? Je li klub prodan? Teško mi je sad ulaziti u detalje jer ne znam sve informacije, ali nisam pobornik smjene, a mislim da je Đalović dosta toga, ustvari puno toga dobroga napravio prošlu sezonu, tako da smjena nakon mjesec dva dana u novoj sezoni nije u redu. Nisam za to", odlučan je Šarić.

'Rijeka je imala težak raspored, bit će bolje'

Rijeka je jučer imala vrlo zanimljivu utakmicu i na kraju remizirala 2:2 s Hajdukom. Svjedočili smo jednom odličnom derbiju, a Rijeci je pobjeda izmakla u posljednjim sekundama.

"Prvo poluvrijeme odlična utakmica, pravi derbi i puno šansi. Na kraju gledajući, tih 2:2 je nekako realno kad se uzme cijela utakmica, ali s obzirom na to da je Rijeka dobila gol u 95. minuti, mislim da može žaliti za ta dva boda i za pobjedom koja je u ovom trenutku bila krucijalna. Nakon poraza od Varaždina i teškog poraza od PAOK-a, mislim da je Rijeka imala psihološki pritisak dosta velik u toj utakmici i da je odigrala odličnu utakmicu u Splitu, tako da je bod dobar. Rijeka nije smjela izgubiti. Radi svega, ali ima pravo žaliti za ta dva boda jer je zbilja dobila gol u zadnjim sekundama", rekao je Šarić.

Sada je Rijeka na pet bodova, već osam bodova zaostaje za Hajdukom i Dinamom, ali sezona je tek počela, nema mjesta panici.

"Nije taj ulazak baš kako su željeli i zaostatak je dosta velik, ali Rijeka je imala dosta težak raspored. Imala je puno utakmica, europskih utakmica u ovom periodu, tako da skupilo se sve. Nije to baš lako, ali mislim da u Rijeci dolazi nekako lakši raspored. Siguran sam da će oni vrlo brzo krenuti bolje i doći u situaciju da budu pri samom vrhu i nadam se da će prvenstvo biti zanimljivo kao i prošle godine".

Rijeka je ušla u Konferencijsku ligu, bit će zanimljivih europskih utakmica, a ima li Rijeka šanse doći dalje od ligaške faze?

"Mislim da imaju. Ždrijeb je dobar, osim Sparte i Šahtara, to su ekipe s kojima Rijeka može igrati. Puno ekipa prolazi dalje, tako da mislim da Rijeka ima dobre šanse. Naravno da bi svi željeli imati malo veći roster kad se igra na dva kolosijeka i to bi bilo poželjno. Ali što je tu je, ali mislim da Rijeka ima dobre šanse za odigrati jednu dobru Konferencijsku ligu, da će osvojiti bodove sigurno i nadam se prolazu. Puno ekipa prolazi dalje tako da da mislim da Rijeka ima dobre šanse", zaključio je razgovor za Net.hr Daniel Šarić.

