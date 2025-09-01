Ime iz La Lige /

Rijeka umjesto Đalovića dovodi španjolskog stratega: Evo u kojim je klubovima gradio karijeru

Rijeka umjesto Đalovića dovodi španjolskog stratega: Evo u kojim je klubovima gradio karijeru
Foto: Profimedia

Poznat je po modernom pristupu, čvrstoj disciplini i inzistiranju na taktičkoj organizaciji...

1.9.2025.
12:52
Sportski.net
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Rijeka je nakon odlaska Radomira Đalovića brzo reagirala i na klupu dovela Victora Sancheza, iskusnog španjolskog stručnjaka s bogatom trenerskom biografijom.

Sanchez je u karijeri vodio nekoliko renomiranih klubova: NK Olimpiju iz Ljubljane, FC Cartagenu, Málaga CF, Real Betis, Olympiacos Piraeus te Deportivo La Coruña. Posebno se ističe njegovo iskustvo u La Ligi, gdje je vodio Betis, Málagu i Deportivo, kao i u grčkom Olympiacosu, jednom od najvećih klubova jugoistočne Europe. Ukupno u španjolskom nogometu ima 117 nastupa kao trener, prema Transfermartku. Tome dodajmo Olympiacos koji je dva puta vodio kao glavni trener te ljubljansku Olimpiju koju je vodio 54 puta.

Poznat je po modernom pristupu, čvrstoj disciplini i inzistiranju na taktičkoj organizaciji, a u Rijeci ga očekuje zadatak stabilizirati momčad i vratiti je u borbu za sami vrh domaćeg prvenstva.

POGLEDAJTE VIDEO: Dalić sipao hvalospjeve o Modriću: 'Već je postao motor Milana! Gvardiol? Definitivno otpao...'

RijekaRadomir đalovićVictor SanchezOlimpija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ime iz La Lige /
Rijeka umjesto Đalovića dovodi španjolskog stratega: Evo u kojim je klubovima gradio karijeru