Rijeka umjesto Đalovića dovodi španjolskog stratega: Evo u kojim je klubovima gradio karijeru

Rijeka je nakon odlaska Radomira Đalovića brzo reagirala i na klupu dovela Victora Sancheza, iskusnog španjolskog stručnjaka s bogatom trenerskom biografijom.

Sanchez je u karijeri vodio nekoliko renomiranih klubova: NK Olimpiju iz Ljubljane, FC Cartagenu, Málaga CF, Real Betis, Olympiacos Piraeus te Deportivo La Coruña. Posebno se ističe njegovo iskustvo u La Ligi, gdje je vodio Betis, Málagu i Deportivo, kao i u grčkom Olympiacosu, jednom od najvećih klubova jugoistočne Europe. Ukupno u španjolskom nogometu ima 117 nastupa kao trener, prema Transfermartku. Tome dodajmo Olympiacos koji je dva puta vodio kao glavni trener te ljubljansku Olimpiju koju je vodio 54 puta.

Poznat je po modernom pristupu, čvrstoj disciplini i inzistiranju na taktičkoj organizaciji, a u Rijeci ga očekuje zadatak stabilizirati momčad i vratiti je u borbu za sami vrh domaćeg prvenstva.

