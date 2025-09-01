Dalić kritizirao Sučića pa spomenuo jednog igrača kao primjer: 'Već je pitao kada se može ženiti...'

Izbornik Zlatko Dalić progovorio je o nedavnoj kontroverzi oko Luke Sučića i napada javnosti na njegov izbor igrača.

“Nisam komunicirao da je netko kažnjen, izbrisan ili protjeran. Nisam u reprezentaciji da bih kažnjavao i tjerao nekoga, ovdje sam da Hrvatsku odvedem na SP 2026. Imam svoj način i svoj put kako to napraviti. Proteklih osam godina rezultati pokazuju radim li to dobro ili loše. Nije bilo nikakvih kazni”, rekao je Dalić.

Izbornik je objasnio i izbor 20 igrača za nadolazeće kvalifikacije: “Izabrao sam 20 igrača, kao što sam to učinio 98 puta dosad. Vi i javnost složili ste se sa mnom u 95 posto slučajeva. Sad je nastala nepotrebna hajka – napali su mene, reprezentaciju i obitelj. Nema to veze s pojedincem.”

Dalić je posebno naglasio poštovanje prema Sučiću i njegovoj obitelji: “Poštujem odluku Luke Sučića i obitelj, ali poštujem i svoju obitelj i odluke. Nema tjeranja. Nadam se da će se vratiti u reprezentaciju kao i drugi. Ovo je jedino čisto i glatko. Nemamo problema u reprezentaciji, sve štima.”

Izbornik je demantirao da je Sučiću zabranio odlazak na privatne događaje: “Luka je pitao može li ići na vjenčanje sestre. Rekao sam mu da mu to ne mogu zabraniti, ali zna pravila koja se poštuju osam godina. Zna se tko je glava obitelji i tko odgovara. Zato smo bili drugi i treći na svijetu.”

Dalić je pojasnio i motiv za odabir igrača: “Bazirao sam se na ciklus u lipnju. Ti igrači su bili tu deset dana dok su njihovi kolege bili odsutni. To je bio moj motiv. Na popisu je 20 igrača, nema 21. ili 22., izabrao sam one za koje mislim da su najbolji.”

Na kraju je dodao kako je spreman pokazati fleksibilnost kada se radi o privatnim i životnim okolnostima igrača: “Kad postoje situacije koje ne možete promijeniti, poput djeteta ili smrtnih slučajeva, pustit ću. Tako sam postupio sa Stanišićem jer čeka dijete, a Erlić već zna kada će moći razmišljati o vjenčanju.”

