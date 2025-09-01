Službeno je: Isak je stigao u najskupljem transferu Premier lige, Newcastle našao zamjenu

Švedski napadač Alexander Isak (25) i službeno je novi član Liverpoola, objavili su "Redsi".

Newcastle je popustio i na isteku ljetnog prijelaznog roka klubovi su dogovorili transfer. Mediji navode kako se radi o rekordnom transferu na "otoku" vrijednom 150 milijuna eura, uključujući i bonuse.

"Osjećam se fantastično," podijelio je prve dojmove za klupsku stranicu 25-godišnji švedski napadač.

"Bio je to dug put do ovdje. Ali jako sam sretan što sam dio ove momčadi, ovog kluba i svega što on predstavlja. To je nešto na što sam ponosan i stvarno se tome veselim," dodao je.

Dugotrajni pregovori o ovom transferu su obilježili prijelazni rok Premier lige. Liverpool je početkom kolovoza ponudio oko 100 milijuna eura, što su na St James Parku odbili. Liverpool je nastavio dizati ponudu, a švedski reprezentativac sa 52 nastupa, kojem su preostale tri godine ugovora sa "Svarakama", odbio je igrati. Na koncu su čelnici Newcastle Uniteda ipak popustili.

"Mislim da imam puno toga za dati. Napadač sam, ali uvijek želim dati što više mogu momčadi, uglavnom golove, ali i puno više od toga. Želim sve osvojiti," dodao je.

Švedski nogometaš je došao u Newcastle iz Real Sociedada 2022. za gotovo 70 milijuna eura. Prošle sezone zabio je 23 gola u Premier ligi, što je Newcastleu pomoglo da se kvalificira za Ligu prvaka završivši sezonu na petom mjestu.

Umjesto njega Newcastle United je angažirao Yoanea Wissu iz Brentforda za 60 milijuna eura. Wissa je postigao 45 golova u 137 nastupa u Premier ligi za Brentford otkako je stigao iz francuskog Lorienta, ali ove sezone nije nastupio jer je čekao transfer.

