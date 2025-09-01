RIJETKA POJAVA /

Liverpoolu otpao transfer stopera u posljednjem trenutku zbog bizarnog razloga

Liverpoolu otpao transfer stopera u posljednjem trenutku zbog bizarnog razloga
Foto: Jessica Hornby

Dva kluba dogovorila su transfer u vrijednosti od 35 milijuna funti

1.9.2025.
22:05
Sportski.net
Jessica Hornby
U Engleskoj, kao i većini Europe, traje posljednji dan prijelaznog roka. Događa se svašta, a priča dana je Marc Guéhi i njegov prelazak iz Crystal Palacea u Liverpool.

Dva kluba dogovorila su transfer u vrijednosti od 35 milijuna funti, Guéhi je već stigao u Liverpool, odradio liječnički pregled, ali onda je sve otpalo i Guéhi neće potpisati za Liverpool te ostaje u južnom Londonu. Stvar je pošla po krivu kada je Palaceu otpao transfer Igora Julia iz Brightona.

 

 

Sve novosti iz europskog nogometa pratite na portalu Net.hr.

Naime, Palace je pristao na transfer Guéhija tek kada su našli zamjenu u liku Igora iz Brightona. Međutim, brazilski se stoper predomislio u zadnji čas, kada je već sve bilo dogovoreno i potpisat će za West Ham. Trener Palacea, Oliver Glasner je onda urgirao i Guehijev transfer u Liverpool je otpao. 

POGLEDAJTE VIDEO: Boris Jovičić donosi najnovije informacije iz tabora Vatrenih

LiverpoolCrystal PalacePremier LeagueMarc Guehi
