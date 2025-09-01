Liverpoolu otpao transfer stopera u posljednjem trenutku zbog bizarnog razloga

U Engleskoj, kao i većini Europe, traje posljednji dan prijelaznog roka. Događa se svašta, a priča dana je Marc Guéhi i njegov prelazak iz Crystal Palacea u Liverpool.

Dva kluba dogovorila su transfer u vrijednosti od 35 milijuna funti, Guéhi je već stigao u Liverpool, odradio liječnički pregled, ali onda je sve otpalo i Guéhi neće potpisati za Liverpool te ostaje u južnom Londonu. Stvar je pošla po krivu kada je Palaceu otpao transfer Igora Julia iz Brightona.

🚨⚠️ BREAKING: Marc Guehi-Liverpool deal has COLLAPSED.



Despite medical done and deal sheet submitted, Crystal Palace don’t approve the move following Igor deal off.



Guehi stays at #CPFC. 🦅 pic.twitter.com/xlfF2ap24T — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025

Naime, Palace je pristao na transfer Guéhija tek kada su našli zamjenu u liku Igora iz Brightona. Međutim, brazilski se stoper predomislio u zadnji čas, kada je već sve bilo dogovoreno i potpisat će za West Ham. Trener Palacea, Oliver Glasner je onda urgirao i Guehijev transfer u Liverpool je otpao.

