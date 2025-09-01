Vatreni se spremaju: Luka nasmijava policajce i žuri na trening na teren posebna imena

Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi tening u Zagrebu uoči nastavka kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo i utakmica protiv Farskih Otoka i Crne Gore.

"Vatreni" su trenirali na terenu Luka Modrić u Maksimiru, a izbornik Zlatko Dalić imao je u kadru 21 igrača.

Reprezentaciju je predvodio kapetan Luka Modrić koji je s Milanom u petak izborio prvu pobjede u talijanskom prvenstvu ove sezone.

Hrvatska vrsta će u Zagrebu trenirati do četvrtka kada odlazi na Farske Otoke, a utakmica je dan kasnije. Hrvatska se u subotu vraća u Zagreb dok je sudar s Crnom Gorom na Maksimiru zakazan za ponedjeljak.

"Čeka nas teško gostovanje. Igrat će se na umjetnoj travi, u uvjetima na koje mi nismo naučili. Oni su izgubili od Češke i Crne Gore jako teško. Protiv Češke su imali 1-1 do 87. minute i primili su gol iz prekida. U Crnoj Gori su do zadnjih minuta imali dobar rezultat. Opet, ovisi sve o nama. Ono što će biti jako bitno je naš pristup, naš odnos i da pokušamo dati gol što prije. Oni su motivirani, fanatični i borbeni, morat ćemo imati puno strpljenja. Samo nam je važno uzeti tri boda. Igračima ću reći da je to opasan protivnik, opasna utakmica i da se moramo postaviti kao da je nekakva jača sila na drugoj strani, kao Francuska ili Španjolska," kazao je Dalić na današnjoj"pressici".

Sve novosti o hrvatskoj reprezentaciji čitajte na portalu Net.hr

Nakon rujanskih izazova, hrvatsku vrstu očekuju još po dvije utakmice u listopadu (Češka, Gibraltar) i studenom (Farski Otoci, Crna Gora).

U skupini L trenutno vodi Češka s devet bodova iz četiri utakmice, a Hrvatska uz maksimalan učinak u dvije utakmice ima isti broj bodova kao i Crna Gora koja je odigrala tri utakmice. Slijede Farski otoci s tri boda iz tri utakmice, te Gibraltar koji u četiri utakmice nije upisao bodove.