Boris Jovičić donosi najnovije informacije iz kampa hrvatske reprezentacije
Reprezentacija nastavlja put prema Svjetskom prvenstvu. Farski Otoci pa Crna Gora - ništa osim šest bodova - ne dolazi u obzir. No o bodovima se danas slabo govorilo pa je Zlatko Dalić odlučio zatvoriti temu Luka Sučić. S treninga se s najnovijim informacijama javio reporter RTL-a Danas, Boris Jovičić.
Mateo Kovačić i Joško Gvardiol otpali su iz reprezentacije, a probleme ima i Josip Juranović koji je upitan. Zbog toga je na desnom beku pozvan Ivan Smolčić koji čeka debi u dresu reprezentacije.
Dominik Livaković nije bio na treningu jer dogovara transfer iz Fenerbahčea.
Ostatak momčadi je spreman, a neki reprezentativci još traže svoju minutažu u novim klubovima, tako primjerice Martin Baturina ima vrlo malu minutažu u prva dva kola Serie A za Como.
