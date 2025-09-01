'SAMO ČVRSTA IGRA' /

Hajduk nije zadovoljan Belovim suđenjem: Objavili 'Bel Cam' sa spornim situacijama

Hajduk nije zadovoljan Belovim suđenjem: Objavili 'Bel Cam' sa spornim situacijama
Foto: Sime Zelic/pixsell

Hajduk je objavio i trominutni video Belovih odluka

1.9.2025.
17:20
Sportski.net
Sime Zelic/pixsell
Još se nisu smirile tenzije nakon derbija Hajduka i Rijeke koji je odigran na Poljudu u nedjelju navečer, a završen rezultatom 2:2. Hajdukovi navijači nisu sretni suđenjem Darija Bela, a preko društvenih mreža se javio i klub.

Hajduk je na svojim mrežama najprije objavio fotografiju Radeljićeva gaženja Adriona Pajazitija uz komentar "#POV: Samo čvrsta igra, nema faula", a navijači su u komentarima šokirani što ta situacija nije pregledana na VAR-u kao opasna igra i potencijalni crveni karton.

Nakon toga je Hajduk objavio i trominutni video Belovih odluka s kojima se ne slažu uz natpis "#Bel Cam". Iz Hajduka smatraju da kriterij prekršaja i javnih opomena nije bio ujednačen i da je osječki sudac svojim odlukama usmjerio utakmicu na mlin Rijeke. 

