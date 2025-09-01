Šokantan preokret: Marko Pjaca ima novi klub, a odluka je pravo iznenađenje

Marko Pjaca već je dva mjeseca u potrazi za novim klubom nakon što je raskinuo ugovor s Dinamom. Već ga se povezivalo sa Saudijskom Arabijom, Sarajevom, Rijekom, ali novi klub ipak je nešto potpuno neočekivano.

Naime, kako doznaju 24Sata, Pjaca će potpisati za nizozemski Twente. Pjaca je već otputovao u Enschede gdje ga čeka liječnički pregled i potpisivanje ugovora. Prošlu sezonu Twente je završio na šestom mjestu u nizozemskoj Eredivisie, ali nije uspio izboriti Europu jer je u doigravanju izgubio od AZ-a.

Marko Pjaca u karijeri je igrao za Lokomotivu, Dinamo, Schalke, Juventus, Fiorentinu, Anderlecht, Genou, Torino, Empoli i Rijeku. Twente će mu biti 11. klub u karijeri. 30 mu je godina i prvi će put zaigrati u Nizozemskoj. Za hrvatsku reprezentaciju skupio je 28 nastupa i zabio jedan pogodak.

