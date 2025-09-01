Ovo je video kojim se Rijeka oprostila od Đalovića: Oprez, emotivno je

Hrvatsku nogometnu javnost danas je šokirala vijest da je s mjesta trenera Rijeke smijenjen Radomir Đalović. Osvajač dvostruke krune s Rijekom zamijenjen je Španjolcem Victorom Sanchezom.

Rijeka je na društvenim mrežama objavila emotivan video s Đalovićevim velikim trenucima. "Đale, hvala na svemu i sretno", napisali su. Na videu su Đalovićeva bodrenja i slavlja.

Radomir Đalović je Rijeku vodio na ukupno 42 utakmice, pobijedio je njih 19, remizirao 11, te izgubio 12. U svojoj prvoj trenerskoj sezoni, Rijeku je doveo do velikog uspjeha, dvostruke krune u Hrvatskoj, a plasirao se i u Konferencijsku ligu.

