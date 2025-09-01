Top 10 golova u sudačkoj nadoknadi koji su ispisali povijest: Prvog ćete se odmah sjetiti...

Ništa ne može nadmašiti mješavinu napetosti, euforije i slomljenih srca koju donose posljednje sekunde nogometne utakmice. Gol u sudačkoj nadoknadi nije samo pogodak; to je trenutak koji definira sezone, osvaja trofeje i stvara legende koje se prepričavaju generacijama. Ovi su trenuci esencija nogometa, dokaz da se utakmica zaista igra do posljednjeg sučevog zvižduka. Predstavljamo deset najutjecajnijih golova koji su pali kada su svi već mislili da je gotovo.

Trenuci koji su osvojili Premier ligu

Sergio Agüero protiv QPR-a (2012.)

Vjerojatno najpoznatiji trenutak u povijesti Premier lige. U posljednjem kolu sezone, Manchester Cityju je trebala pobjeda za naslov prvaka, prvi nakon 44 godine. Ipak, u 90. minuti gubili su 2-1. Nakon što je Edin Džeko izjednačio u 92. minuti, Sergio Agüero je u 94. minuti postigao pobjednički gol koji je donio titulu i izazvao delirij na stadionu, praćen legendarnim komentarom Martina Tylera: "I swear you’ll never see anything like this ever again."

Michael Thomas protiv Liverpoola (1989.)

Prije ere Premier lige, u posljednjoj utakmici sezone, Arsenalu je trebala pobjeda od dva gola razlike na Anfieldu protiv moćnog Liverpoola za naslov. U posljednjim sekundama, pri vodstvu od 1-0, Michael Thomas se sjurio prema golu i prebacio loptu preko vratara, ukravši titulu Liverpoolu na najdramatičniji mogući način.

Europske noći za pamćenje

Ole Gunnar Solskjær protiv Bayerna (1999.)

Finale Lige prvaka u Barceloni. Manchester United gubi 1-0 od Bayerna i sve se čini izgubljenim. No, Teddy Sheringham izjednačuje u 91. minuti. Samo 30 sekundi nakon nastavka igre, United dobiva novi korner, a Ole Gunnar Solskjær instinktivno pruža nogu i skreće loptu u mrežu za nevjerojatan preokret i povijesnu trostruku krunu.

Lucas Moura protiv Ajaxa (2019.)

Nakon poraza kod kuće, Tottenham je u uzvratu polufinala Lige prvaka gubio 2-0 od Ajaxa. Trebala su im tri gola za čudo. Brazilac Lucas Moura postiže dva gola i vraća nadu, a zatim, u šestoj minuti sudačke nadoknade, kompletira svoj hat-trick i odvodi Spurse u njihovo prvo finale Lige prvaka.

Od očaja do slavlja

Troy Deeney protiv Leicester Cityja (2013.)

Možda i najluđa minuta u povijesti doigravanja za ulazak u viši rang. U 97. minuti polufinala, Leicester je dobio jedanaesterac za pobjedu. Vratar Watforda, Manuel Almunia, brani i udarac i odbijanac. Odmah nakon toga slijedi munjeviti kontranapad Watforda, koji Troy Deeney završava golom za pobjedu i prolazak u finale. Prizori s Vicarage Roada postali su dio nogometne antologije.

Jimmy Glass protiv Plymoutha (1999.)

U posljednjem kolu sezone, Carlisle Unitedu je trebala pobjeda za ostanak u profesionalnoj ligi. Rezultat je bio 1-1 i sve se činilo izgubljenim. U posljednjim sekundama, vratar na posudbi, Jimmy Glass, odlazi u napad na korner. Lopta se odbija do njega, a on je posprema u mrežu, spašavajući klub od ispadanja na najnevjerojatniji način.

Još legendarnih trenutaka

Andres Iniesta (2009.): Njegov nevjerojatan udarac u rašlje protiv Chelseaja u sudačkoj nadoknadi odveo je Guardiolinu Barcelonu u finale Lige prvaka.

Sergi Roberto (2017.): Zabio je šesti gol za Barcelonu u 95. minuti za najveći preokret u povijesti Lige prvaka protiv PSG-a (6-1).

Ben Watson (2013.): Wigan je njegovim golom glavom u finalu FA kupa šokirao Manchester City i osvojio prvi veliki trofej u povijesti kluba.

Wayne Rooney (2002.): Kao 16-godišnjak, prekinuo je Arsenalov niz od 30 utakmica bez poraza fantastičnim golom za Everton u sudačkoj nadoknadi, najavivši veliku karijeru.

Ovi golovi su više od statistike; oni su srž nogometne drame i razlog zašto volimo ovu igru. Oni su vječni podsjetnik da u nogometu, kao i u životu, nikada ne treba odustati.

