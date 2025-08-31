Garcia nakon drame na Poljudu: 'Ako zabiješ u 90., moraš biti zadovoljan'

Hajdukov trener Gonzalo Garcia podijelio je svoje dojmove nakon burnog remija protiv Rijeke.

'Ako zabiješ u 90. minuti, moraš biti zadovoljan. Naravno, ponekad želiš i više, ali treba ostati realan. U prvom dijelu imali smo dobre situacije, a u nastavku su oni zabili i gurnuli nas nazad. Ipak, mislim da smo zaslužili ovaj bod,' rekao je Garcia.

Trener Bijelih posebno je pohvalio karakter svoje momčadi:

'Važno mi je da navijači vide koliko igrači guraju za klub i trenera. Radili su jako, stvorili smo pritisak, i na kraju smo pokazali da se možemo izvući i kada nije lako. To je mentalitet koji želimo graditi.'

Govoreći o pojedincima, Garcia je naglasio napredak mlađih igrača:

'Vidi se kako napreduju. Neki još trebaju iskustva, možda nije uvijek lijepo za gledati, ali zadovoljan sam. Moraju učiti, a meni je važno da rastu.'

Upitan o završnici prijelaznog roka i pojačanjima, Garcia je bio smiren:

'Transferi su odrađeni dobro. Neki dečki nisu imali puno vremena za treninge s nama, treba im vremena da se uklope. Nisam zabrinut, zadovoljan sam, iako situacija nije bila jednostavna. Na nama je da iz ovoga napravimo pravu momčad.'

Garcia je na kraju zaključio kako je pred Hajdukom i dalje puno posla, ali i potencijala:

'Nije uvijek lako, ali važno je da gradimo tim i da rastemo. Rezultati će doći.'

