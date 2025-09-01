Derbi za pamćenje, reakcije za raspravu: Društvene mreže našle zajedničkog krivca!

Nedjelja navečer donijela je pravi spektakl – Jadranski derbi koji je završio remijem 2:2. Dva puta je Rijeka imala prednost, dva puta se Hajduk vraćao. Dodajmo tome i crveni karton nakon posljednjeg zvižduka, čak tri vratnice i niz kontroverznih odluka – ova utakmica imala je sve. I to, realno gledajući, čini je jednom od najzanimljivijih u dosadašnjem dijelu prvenstva.

No, pravo pitanje ostaje, tko je zapravo spasio bod, a tko je spašen bodom?

Hajdukovci: 'Rokas Goatštas!'

Na Hajdukovim društvenim mrežama komentari navijača podijeljeni su. Neki slave: “Rokas Goatštas!”, dok drugi prozivaju suđenje: “Tri stative, šest minuta umjesto deset… Hajduk u akciji, on svira kraj!” ili pak prijete: “Čekamo te Bel van stadiona. Čekamo...”

Riječani: 'Sudac standardan'

S druge strane, u Rijeci navijači također nisu štedjeli suce: “Rijeka na potezu! Pod hitno poslati priopćenje o katastrofalnim odlukama Bela… Bravo dečki i bravo Đale!”; “Suci vas pokrali, gdje su našli šest minuta? Igra se dok Hajduk ne zabije gol, onak…”

No bilo je i glasova podrške: “Dobro je, sad odmor i ajmo dalje jako! Đale, ostani!”, “Bravo! Vratiti se nakon 5-0 u Solunu nije bilo lako. Samo jako! Šteta za gol u zadnjoj minuti. Sudac standardan.”

Realnost na terenu

Obje strane pronašle su zajedničku točku, krivca u suđenju, ali objektivno, teško je odrediti je li netko “opljačkan” ili ne. Hajduk je imao više šansi i bio konkretniji u završnici, dok je Rijeka pokazala koliko preciznost znači: gotovo svaka ozbiljna prilika završila je u mreži.

Riječani su u drugom poluvremenu podigli razinu igre nakon golova i pokazali koliko mogu rasti u tijeku utakmice, dok Hajduk pod Garcijom sve više gradi igru s jasnim kulminacijama u završnici.

Ako se ovakav trend nastavi, jasno je da nas očekuje još jedno od uzbudljivih prvenstava u posljednjih nekoliko godina.

