Spektakl na Anfieldu: Mađar prekrasnim golom srušio Arsenal
Liverpool je s devet bodova na vrhu ljestvice Premier lige, a Arsenal je sa šest bodova ostao na trećem mjestu.
Aktualni engleski prvak Liverpool nastavio je pobjednički niz na početku nove sezone pobijedivši na svom Anfieldu aktualnog doprvaka, londonski Arsenal, s 1-0.
Prekrasan pobjednički pogodak iz slobodnog udarca postigao je Dominik Szoboszlai u 83. minuti.
To je prvi pogodak koji je Arsenal primio u novoj sezoni te prvi poraz na gostujućem terenu, koji je momčad Mikela Artete doživjela još od studenog prošle godine.
Liverpool je s devet bodova na vrhu ljestvice Premier lige, a Arsenal je sa šest bodova ostao na trećem mjestu. Chelsea je na drugom mjestu sa sedam bodova.
