Spektakl na Anfieldu: Mađar prekrasnim golom srušio Arsenal
Foto: Profimedia

Liverpool je s devet bodova na vrhu ljestvice Premier lige, a Arsenal je sa šest bodova ostao na trećem mjestu.

31.8.2025.
20:25
HINA
Profimedia
Aktualni engleski prvak Liverpool nastavio je pobjednički niz na početku nove sezone pobijedivši na svom Anfieldu aktualnog doprvaka, londonski Arsenal, s 1-0.

Prekrasan pobjednički pogodak iz slobodnog udarca postigao je Dominik Szoboszlai u 83. minuti.

 

 

To je prvi pogodak koji je Arsenal primio u novoj sezoni te prvi poraz na gostujućem terenu, koji je momčad Mikela Artete doživjela još od studenog prošle godine.

Liverpool je s devet bodova na vrhu ljestvice Premier lige, a Arsenal je sa šest bodova ostao na trećem mjestu. Chelsea je na drugom mjestu sa sedam bodova.

LiverpoolArsenalPremier LigaDominik SzoboszlaiAnfield
