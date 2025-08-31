Spektakl na Anfieldu: Mađar prekrasnim golom srušio Arsenal

Aktualni engleski prvak Liverpool nastavio je pobjednički niz na početku nove sezone pobijedivši na svom Anfieldu aktualnog doprvaka, londonski Arsenal, s 1-0.

Prekrasan pobjednički pogodak iz slobodnog udarca postigao je Dominik Szoboszlai u 83. minuti.

To je prvi pogodak koji je Arsenal primio u novoj sezoni te prvi poraz na gostujućem terenu, koji je momčad Mikela Artete doživjela još od studenog prošle godine.

Liverpool je s devet bodova na vrhu ljestvice Premier lige, a Arsenal je sa šest bodova ostao na trećem mjestu. Chelsea je na drugom mjestu sa sedam bodova.

