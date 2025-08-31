City upisao drugi poraz za redom: Brighton u posljednjim minutama preokrenuo utakmicu

Nogometaši Brightona preokrenuli su zaostatak od jednog gola u drugom poluvremenu dvoboja s Manchester Cityjem te svojim navijačima darovali pobjedu od 2-1 u 3. kolu engleske Premier lige.

Momčad Pepa Guardiole povela je u 34. minuti golom Erlinga Haalanda. No, domaća momčad se nije predavala i nagrađena je kaznenim udarcem, iz kojega je u 67. minuti James Milner izjednačio na 1-1. Brighton je nastavio napadati, što mu se isplatilo u 89. minuti kad je Brajan Gruda postigao pogodak za konačnih 2-1 i drugu pobjedu zaredom protiv Manchester Cityja na svom stadionu.

West Ham United je u Nottinghamu došao do prvih bodova u novoj sezoni pobijedivši domaći Forest s 3-0, iako do 84. minute nije bilo pogodaka. Tada je Jarrod Bowen postigao prvi gol za "Čekićare", da bi u sljedećih sedam minuta gosti iz Londona još dvaput zatresli mrežu. U 88. minuti je Lucas Paqueta realizirao kazneni udarac, a u prvoj minuti dodatka je za 3-0 strijelac bio Callum Wilson.

