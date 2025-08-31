Velikan iz susjedstva želi iskusnog napadača Slaven Belupa, ali Farmaceuti ne žele prodati

Bosanskohercegovački velikan Sarajevo doveo je pregršt pojačanja ovog ljeta od kojih su svakako najzvučnija Adem Ljajić, Gojko Cimirot i Stefan Ristovski, a neko vrijeme su pokušavali dovesti i Marka Pjacu. Izgleda kako ni tu ne planiraju završiti s osnaživanjem kadra pa se tako spominje interes Sarajeva za iskusnog Iliju Nestorovskog.

35-godišnji Makedonac bio je najbolji strijelac Slaven Belupa prošle sezone, a u prošloj utakmici Farmaceuta protiv Vukovara je poveo momčad kao kapetan. Iskusni napadač je navodno spreman prihvatiti ponudu kluba iz susjedstva, ali problem je što ga Slaven ne želi pustiti na samom kraju prijelaznog roka.

Foto: Luka Stanzl/pixsell

Nestorovski je bio najbolji strijelac HNL-a 2016. kada je nosio dres zaprešičkog Intera koji ga je potom prodao Palermu za milijun i pol eura. U karijeri ima 51 nastup i 10 pogodaka u dresu makedonske reprezentacije. Ugovor ga s koprivničkim prvoligašem veže do sljedećeg ljeta.

