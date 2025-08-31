Traži se odgovor nakon k(iksa) u Varaždinu: 'Što je pošlo po krivu?'

Dinamo je protiv Varaždina prosuo prve bodove u sezoni, a rasprave nakon susreta ne jenjavaju. Iako su Modri imali dobar ulazak u sezonu, 'eurogol' Borišića i nekoliko spornih situacija odveli su utakmicu u smjeru koji nisu očekivali.

Jednostavno biti će takvih utakmica

Ponekad slijed okolnosti je takav da ne ide na tvoju ruku, na to mogu utjecati i vanjski čimbenici ili ljudska pogreška – ali najvažnije je ne posrnuti zbog takvih stvari.

Navijači su na društvenim mrežama podijelili mišljenja; od potpore mladom sastavu do kritika suđenja i VAR odluka. Posebno je odjeknula situacija kada je Dinamu poništen pogodak zbog navodnog zaleđa, u trenutku kada je, prema komentarima, došlo i do tehničkog problema u VAR sobi.

'Ne želim čuti uvrede na račun trenera i igrača. Ovo je mlada ekipa kojoj treba podrška, rezultati će doći,' stoji u jednom od komentara. Drugi su pak oštriji: 'Utakmica je odlučena kad je poništen čist pogodak Dinama. Nakon toga smo pali u svakom segmentu igre.'

Bilo je i kritika na račun pojedinih igrača: 'Samo mi nije jasno zašto se uporno gura Hoxha u igru. Njegov dribling je toliko pročitljiv da ga i veterani mogu zaustaviti.'

Unatoč prvom kiksu, među navijačima prevladava poruka kako se nakon ovog posrtaja treba što prije vratiti u stari ritam i nastaviti borbu za vrh HNL-a.

