Šuto i Mitrović presudili Vukovaru: Slaven skočio na četvrto mjesto HNL-a

Nogometaši Slavena Belupa u susretu su 5. kola HNL-a kao gosti u Vinkovcima svladali Vukovar 1991 sa 2-1 (1-0).

Koprivničani su poveli sa 2-0 pogocima Ante Šute (25) i Josipa Mitrovića (49), a za domaće je smanjio Robin Gonzalez (54).

U sadržanoj utakmici u kojoj su oba sastava imali pregršt prigoda više svojih iskoristili su gosti.

Slaven je poveo sredinom prvog poluvremena kada je Mitrovićev pokušaj blokirao Shabani, ali lopta se samo odbila na nogu Šuti koji je smireno svladao Bulata.

Najveću priliku u prvom poluvremenu domaći su imali u zadnjim sekundama, ali Hadžikić je bravuroznom obranom sačuvao svoju mrežu.

Početak nastavka donio je još dva gola. Prvo su gosti povisli prednost naon što je Šuto pobjegao domaćoj obrani, zabio se u kut kaznenog prostora, ali je uspio proigrati Jagušića čiji je centaršut na prvu vratnicu Mitrović glavom skrenuo u mrežu.

Samo pet minuta potom domaći su se vratili u igru, Banovec je s desnog krila uputio dijagonalu na peterac gdje je utrčao Gonzalez i znalački svladao Hadžikića.

Niti dvije minute potom moralo je biti 2-2, ali Puljić je s tri metra prebacio vrata iako je vratar Slavena bio na tlu nakon što je odbio pokušaj Pavičića. Do kraja susreta Vukovar više nije imao tako dobru priliku.

Slaven Belupo je ovom pobjedom skočio na četvrto mjesto sa šest bodova, dok je Vukovar 1991 na dnu s dva boda, koliko ima i deveti Osijek.

