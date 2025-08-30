izazvao delirij /

Petković spasio Kocaelispor i donio prvi bod u sezoni nakon tri poraza zaredom

Foto: Profimedia

30.8.2025.
22:05
Bruno Petković nastavlja s odličnim predstavama u Turskoj. Nakon što je u prošlom kolu postigao svoj prvijenac protiv Fenerbahçea, bivši napadač Dinama donio je novi važan gol Kocaelispora – ovoga puta u remiju protiv Kayserispora (1:1).

 

Gosti su poveli u 90. minuti preko Lászla Bénesa i činilo se da će domaćin ostati praznih ruku. No, u petoj minuti nadoknade Rigoberto Rivas glavom je spustio loptu u kazneni prostor, a Petković se najbolje snašao i iz blizine zabio za delirij na tribinama.

 

 

Ovim pogotkom hrvatski reprezentativac donio je Kocaelissporu prvi bod u novoj sezoni, nakon tri uzastopna poraza. Za Petkovića je to već drugi gol u turskom prvenstvu, čime je potvrdio da se brzo uklopio u novu sredinu.

Njegova momčad trenutačno se nalazi na 15. mjestu ljestvice, tik iznad crvene zone, no jasno je da će upravo Petkovićev golgeterski učinak biti ključan u borbi za mirniju sezonu.

Bruno Petković Kocaelispor Kayserispor
Petković spasio Kocaelispor i donio prvi bod u sezoni nakon tri poraza zaredom